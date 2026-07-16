اقتوبەدە بوپسالاۋ جانە توناۋمەن اينالىسقان 7 كۇدىكتى ۇستالدى
اقتوبە. KAZINFORM - ولار ادامدى قورقىتىپ، اقشا الىپ وتىرعان. ال جابىرلەنۋشى نەسيە راسىمدەپ، دەپوزيتتەگى اقشاسىن دا شەشىپ بەرگەن.
اقتوبە وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەس باسقارماسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جانە ارنايى ماقساتتاعى بولىمشە جاۋىنگەرلەرى قالا تۇرعىندارىن بوپسالاۋ جانە توناۋمەن اينالىسقان توپتى ۇستادى. ولار ات-ءجونسىز قارىزسىڭ دەپ ايتىپ، كۇش كورسەتكەن.
- نەسيە راسىمدەۋگە جانە دەپوزيتتەگى اقشا شەشىپ بەرۋگە ماجبۇرلەگەن. وسىلايشا ولار زاڭسىز جولمەن 700 مىڭ تەڭگەنى يەمدەنىپ، جابىرلەنۋشىگە ماتەريالدىق شىعىن كەلتىرگەن. جۇرگىزىلگەن جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جەتى كۇدىكتىنىڭ جەكە باسىن انىقتاپ، ولاردى ۇستادى. بارلىعى ىشكى ىستەر ورگاندارىنا جەتكىزىلدى،- دەپ حابارلادى اقتوبە وبلىستىق پ د باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازىر تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر. كۇدىكتىلەردىڭ تاعى كىمدەردى قورقىتقانى ازىرگە بەلگىسىز. پوليتسيا ۇقساس وقيعالاردى ىزدەيدى.
ايتا كەتەيىك، ءى ءى م ماۋسىمدا عانا ەلىمىزدە بوپسالاۋ قىلمىسى %15 عا ازايعانىن حابارلادى.