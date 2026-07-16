KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اقتوبەدە بوپسالاۋ جانە توناۋمەن اينالىسقان 7 كۇدىكتى ۇستالدى

    اقتوبە. KAZINFORM - ولار ادامدى قورقىتىپ، اقشا الىپ وتىرعان. ال جابىرلەنۋشى نەسيە راسىمدەپ، دەپوزيتتەگى اقشاسىن دا شەشىپ بەرگەن.

    а
    Фото: видеодан алынған скрин

    اقتوبە وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەس باسقارماسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جانە ارنايى ماقساتتاعى بولىمشە جاۋىنگەرلەرى قالا تۇرعىندارىن بوپسالاۋ جانە توناۋمەن اينالىسقان توپتى ۇستادى. ولار ات-ءجونسىز قارىزسىڭ دەپ ايتىپ، كۇش كورسەتكەن.

    - نەسيە راسىمدەۋگە جانە دەپوزيتتەگى اقشا شەشىپ بەرۋگە ماجبۇرلەگەن. وسىلايشا ولار زاڭسىز جولمەن 700 مىڭ تەڭگەنى يەمدەنىپ، جابىرلەنۋشىگە ماتەريالدىق شىعىن كەلتىرگەن. جۇرگىزىلگەن جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جەتى كۇدىكتىنىڭ جەكە باسىن انىقتاپ، ولاردى ۇستادى. بارلىعى ىشكى ىستەر ورگاندارىنا جەتكىزىلدى،- دەپ حابارلادى اقتوبە وبلىستىق پ د باسپا ءسوز قىزمەتى.

    قازىر تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر. كۇدىكتىلەردىڭ تاعى كىمدەردى قورقىتقانى ازىرگە بەلگىسىز. پوليتسيا ۇقساس وقيعالاردى ىزدەيدى.

    ايتا كەتەيىك، ءى ءى م ماۋسىمدا عانا ەلىمىزدە بوپسالاۋ قىلمىسى %15 عا ازايعانىن حابارلادى.

    قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور