اقتوبە-الماتى باعىتىنداعى اۋە رەيسىندە جولاۋشى كوز جۇمدى
اقتوبە. KAZINFORM - وقيعا كەشە تۇندە بولدى. DV712 رەيسى الماتىعا باعىت العانىمەن، اقتوبە اۋەجايىنا قايتا ورالدى.
SCAT اۋە كومپانياسىنىڭ DV712 رەيسى كەشە كەشكىلىك اقتوبە-الماتى باعىتىندا جولعا شىقتى. الايدا كوپ ۇزاماي جولاۋشىلاردىڭ ءبىرى ءوزىن جايسىز سەزىندى. سول كەزدە اۋە كومانديرى اقتوبە اۋەجايىنا قايتا ورالۋعا شەشىم قابىلدايدى. ۇشاق ساعات 22:50 دە اقتوبە اۋەجايىنا قايتا قوندى.
- ۇشاق اۋەجايعا قونعان سوڭ شۇعىل مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلدى. الايدا جولاۋشىنى امان الىپ قالۋ مۇمكىن بولمادى. رەيستىڭ بارلىق جولاۋشىسى ۇشاق بورتىندا بولدى. اۆياتسيانىڭ قاۋىپسىزدىك تالابى وسى. 9-جەلتوقسان كۇنى ساعات 01:36 دا اۋە رەيسى الماتىعا باعىت الدى، - دەپ حابارلادى ءاليا مولداعۇلوۆا اتىنداعى حالىقارالىق اۋەجايدىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
اقتوبە وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ حابارلاۋىنشا، جولاۋشى جەدەل جاردەم بريگاداسى جەتكەنشە كوز جۇمعان. سوت-مەديتسينالىق ساراپتاماسى تاعايىندالدى.
ەسكە سالساق، دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى ۇشاقتا جاعدايى ناشارلاعان جولاۋشىعا العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتتى. وقيعا استانا-الماتى باعىتىنداعى ك س622 اۋە رەيسىندە بولعان.