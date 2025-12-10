ق ز
    20:43, 10 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    اقتوبە-الماتى باعىتىنداعى اۋە رەيسىندە جولاۋشى كوز جۇمدى

    اقتوبە. KAZINFORM - وقيعا كەشە تۇندە بولدى. DV712 رەيسى الماتىعا باعىت العانىمەن، اقتوبە اۋەجايىنا قايتا ورالدى.

    ا
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    SCAT اۋە كومپانياسىنىڭ DV712 رەيسى كەشە كەشكىلىك اقتوبە-الماتى باعىتىندا جولعا شىقتى. الايدا كوپ ۇزاماي جولاۋشىلاردىڭ ءبىرى ءوزىن جايسىز سەزىندى. سول كەزدە اۋە كومانديرى اقتوبە اۋەجايىنا قايتا ورالۋعا شەشىم قابىلدايدى. ۇشاق ساعات 22:50 دە اقتوبە اۋەجايىنا قايتا قوندى.

    - ۇشاق اۋەجايعا قونعان سوڭ شۇعىل مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلدى. الايدا جولاۋشىنى امان الىپ قالۋ مۇمكىن بولمادى. رەيستىڭ بارلىق جولاۋشىسى ۇشاق بورتىندا بولدى. اۆياتسيانىڭ قاۋىپسىزدىك تالابى وسى. 9-جەلتوقسان كۇنى ساعات 01:36 دا اۋە رەيسى الماتىعا باعىت الدى، - دەپ حابارلادى ءاليا مولداعۇلوۆا اتىنداعى حالىقارالىق اۋەجايدىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    اقتوبە وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ حابارلاۋىنشا، جولاۋشى جەدەل جاردەم بريگاداسى جەتكەنشە كوز جۇمعان. سوت-مەديتسينالىق ساراپتاماسى تاعايىندالدى.

    ەسكە سالساق، دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى ۇشاقتا جاعدايى ناشارلاعان جولاۋشىعا العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتتى. وقيعا استانا-الماتى باعىتىنداعى ك س622 اۋە رەيسىندە بولعان.

