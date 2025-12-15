ق ز
    اقتوبە اۋەجايى ميلليونىنشى جولاۋشىنى قارسى الدى

    اقتوبە. KAZINFORM - كىشكەنتاي سپورتشى استانا-اقتوبە رەيسىمەن ۇشىپ كەلدى.

    Ақтөбе әуежайы миллионыншы жолаушыны қарсы алды
    Фото: Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы

    ءاليا مولداعۇلوۆا اۋەجايى بۇگىن ميلليونىنشى جولاۋشىنى كۇتىپ الۋعا دايىندالدى. استانا-اقتوبە رەيسىنىڭ جولاۋشىلارى الدىن الا دايىندالعان بارابان ىشىنەن قاعازدى الىپ، ميلليونىنشى جولاۋشىنى انىقتادى. ول وقۋشى ءارى سپورتشى - سەزىم سۇلتانوۆا.

    - مەن دجيۋ-دجيتسۋ جارىسىنان ءۇشىنشى ورىن الىپ كەلە جاتىرمىن. مەن بۇگىن قۋانىشتىمىن، - دەدى كىشكەنتاي جولاۋشى.

    ءاليا مولداعۇلوۆا حالىقارالىق اۋەجايى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل ماڭىزدى كۇن رەتىندە تاريحتا قالادى. مەرەكەلىك شارادا دەمەۋشىلەر ميلليونىنشى جولاۋشىعا سىي ۇسىندى.

    ەسكە سالساق، بىلتىر الماتى اۋەجايى 10 ميلليونىنشى جولاۋشىنى قارسى الدى. بۇل الماتى اۋەجايى مەن قالا ءۇشىن تاريحي وقيعا بولدى.

