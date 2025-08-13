اقتان كەرەي ۇلى ولەڭدەرى
جىراۋدىڭ «جايىق دەگەن جاندى سۋ»، «بىرىنشىدەن نە جامان؟»، «اققۋلار كوركەم كورىنەر» سەكىلدى ولەڭدەرى بەرىلدى
جايىق دەگەن جاندى سۋ
جايىق دەگەن جاندى سۋ،
كوزى قارا قاندى سۋ.
ءبىزدىڭ جۇرگەن جەرىمىز
كۇندە بازار، كۇندە سۋ.
مەن سۇرگىننىڭ سويىمىن،
ارقالى جەردە شاپقانداي.
ويپاڭ جەردە سورتاق بار،
جابىدان تۋعان قورقاق بار.
«سويلە!» دەسەڭ، جىرشىڭىز
الدارىندا جورتاقتار.
تۋعان ايعا ات بەرگەن.
اق قاعازعا حات بەرگەن.
ەكى ەرىن، ءتىل، تاڭداي.
سويلەسىن دەپ جاق بەرگەن.
شىقپاي وتىر دومبىرام،
سىرىلداپ مۇنىڭ قاقپاعى.
ايتقان سوزگە تۇسىنبەس
ادامنىڭ ميسىز اقىماعى.
دومبىرام وتىر قاعىلىپ،
ون ەكى پەرنە، ەكى ىشەك
باۋىرىنا تاعىلىپ،
قويانعا قوسقان تازىداي
بۇكتەتىلىپ جازىلىپ.
تىڭداساڭىز ءسوزىمدى
وسى اراعا كەلگەنىڭ،
ادەپتەن قۇر قالماسسىڭ
ۇلكەنگە سالەم بەرگەنىڭ.
ءتۇرلى - ءتۇرلى ولەڭ بار،
ايتا بەرسەك، ونەر بار.
تۇسىنەتىن ادامعا
رەتىن ايتتىم تەرمەنىڭ.
ۇياداعى بالاپان
ۇشاتىن كۇنى بولعاندا،
قاناتى ابدەن تولعاندا،
ستەيدى و دا كورگەنىن.
جولداس بولساڭ جاقسىمەن،
دۇشپانىڭدى جەڭگەنىڭ.
ادامدىقتىڭ بەلگىسى -
بىرىڭە ءبىرىڭ سەنگەنىڭ.
قۇلاعىڭدى سال، جىگىتتەر،
جارلىمىن دەپ مۇعايما،
جەتى مۇشەڭ ساۋ بولسا،
قۇدايدىڭ سول بەرگەنى.
بىرىنشىدەن نە جامان؟
بىرىنشىدەن نە جامان؟
ءبىلىمسىز بولعان ۇل جامان.
ەكىنشىدە نە جامان؟
انانىڭ ءتىلىن الماعان،
قاسارىسقان قىز جامان.
ۇشىنشىدە نە جامان؟
ءۇش جەرىنەن بۋعىزىپ،
كورگە سالعان سول جامان.
تورتىنشىدە نە جامان؟
تورەسىن عادىل بەرمەگەن،
پاراقور بولعان ءبي جامان.
التىنشىدا نە جامان؟
العاشقى العان ايەلىڭ،
كوپ ىشىندە كەڭكىلدەپ،
ءتىل الماعان سول جامان.
جەتىنشىدە نە جامان؟
جەتكىنشەكتە وق ءتيىپ،
جەتپەي قالساڭ، سول جامان.
سەگىزىنشىدە نە جامان؟
سەركە ساندى ات ءمىنىپ،
سەرگەلدەن بولعان جول جامان.
توعىزىنشىدا نە جامان؟
تورعايداي بولعان ءبىر باسىڭ
توپقا تۇسكەن سول جامان.
ونىنشىدا نە جامان؟
ويماق اۋىز، قيعاش قاس،
ءبىر پەرزەنتتىڭ جوعىنان،
مۇڭلىق بولعان سول جامان.
اققۋلار كوركەم كورىنەر
اققۋلار كوركەم كورىنەر
ايدىن شالقار كولدەگى.
قۇرالايدىڭ بالدارى،
بۇل دا كوركەم كورىنەر
ورعىپ قاشقان شولدەگى.
قاتارلانعان قالىڭ كوش،
بۇل دا كوركەم كورىنەر
ساعىم شالعان بەلدەگى.
قىز، جىگىت كوركەم كورىنەر
قالىڭ دارا ەلدەگى.
ارۋانادان تۋعان كەز وركەش،
بۇل دا كوركەم كورىنەر
ايت - ايت دەگەن جەردەگى.
قىز بالا كوركەم كورىنەر
بەتتەگى نۇرلى قانمەنەن...
ەدىل كوركەم كورىنەر
جاعالاي بىتكەن تالمەنەن.
ارعىماق كوركەم كورىنەر
وكپە، باۋىر، جالمەنەن.
جينالىپ كەلگەن كوپشىلىك،
از ايتتى دەپ سوكپەڭدەر،
ەركىنشە داۋسىم شىقپادى،
وسىلاي ايتتىم جايمەنەن.