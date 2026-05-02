اقتاۋلىق پەداگوگ جۋساننىڭ جۇپارىن ساقتايتىن جانە گۇل قالدىقتارىنان ءاتىر ازىرلەۋ جوباسىن باستادى
اقتاۋ. KAZINFORM - ماڭعىستاۋدا سايوتەس اۋىلىنىڭ تۋماسى، پەداگوگ ساياسات كەمالوۆا جۋساننان حوش يىستەندىرگىش ديففۋزورلار جاساۋدى قولعا الدى. ول دارىلىك وسىمدىكتىڭ قاسيەتىن جاس ۇرپاققا تانىتىپ، تابيعي ءونىم ءوندىرىسىن دامىتۋدى كوزدەيدى.
جۋسان - تامىرى قارا جەردىڭ مىڭ قاتپارلى تەرەڭىنەن ءنار الىپ، ءشول مەن شولەيتتە وسەتىن، قازاق دالاسىنىڭ ءتولتاڭباسىنا اينالعان ەرەكشە وسىمدىك. ەجەلدەن ەمدىك قاسيەتىمەن تانىلعان بۇل ءشوپتى حالىق كيەلى ساناپ، تۇرمىستا كەڭىنەن پايدالانعان. جۋسان تۇنباسى ءتۇرلى اۋرۋعا قارسى قولدانىلىپ، ونىڭ شيپالىق مۇمكىندىگى ۇرپاقتان-ۇرپاققا جەتكەن.
عالىمدار جۋساننىڭ ەمدىك الەۋەتىن الدەقاشان زەرتتەپ، ونىڭ كەيبىر تۇرلەرىنىڭ قاتەرلى دەرتتەرگە قارسى ءتيىمدى ەكەنىن دالەلدەگەن. ءتىپتى جۋسان نەگىزىندەگى زەرتتەۋلەرگە حالىقارالىق دەڭگەيدە جوعارى ماراپاتتار دا بەرىلگەن. سوعان قاراماستان، قازاقستاندا جۋساننىڭ وندىرىستىك دەڭگەيدە يگەرىلۋى ءالى دە كەنجە قالىپ وتىر. وتاندىق عىلىمدا بۇل باعىتتا ىزدەنىستەر بار بولعانىمەن، ناقتى ونىمدەر ىشكى جانە سىرتقى نارىققا كەڭىنەن شىقپاعان.
اقتاۋداعى وقۋشىلار سارايى ديرەكتورىنىڭ تاربيە ءىسى جونىندەگى ورىنباسارى ساياسات كەمالوۆا وسى ولقىلىقتىڭ ورنىن تولتىرۋ ءۇشىن، جۋساننان حوش يىستەندىرگىش ديففۋزورلار جاساۋدى باستاعان. ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان اۋماعىندا جۋساننىڭ 80 نەن استام ءتۇرى كەزدەسەدى. ونىڭ ىشىندە دارمەنە جۋسان ەرتەدەن ىشەك اۋرۋلارىن ەمدەۋگە قولدانىلعان. بۇرىنعى زامانداردا بۇل وسىمدىك شەتەلگە ساۋدا كەرۋەندەرى ارقىلى دا جىبەرىلگەن. سونىمەن قاتار، جۋسانمەن قورەكتەنگەن مالدىڭ ەتى مەن سورپاسى دا پايدالى سانالعان. بۇل دەرەكتەر جۋساننىڭ قازاق تانىمىندا قاسيەتتى وسىمدىك رەتىندە قالىپتاسۋىنا نەگىز بولعان.
- ادام تابيعاتسىز ءومىر سۇرە المايدى. ويتكەنى تابيعات - بۇكىل تىرشىلىك اتاۋلىنىڭ التىن ۇياسى، ىرىس پەن مول قازىنانىڭ قاينار كوزى. مەن بۇل جوباعا تەكتەنتەك بەت بۇرعان جوقپىن. ەرەكشە جوبا ارقىلى «تازا قازاقستان» رەسپۋبليكالىق ەكولوگيالىق اكتسياسىنا ۇلەس قوسقىم كەلەدى. جۋساننىڭ جۇپارىن سىڭىرگەن، جاعىمدى ءيىس شىعاراتىن ديففۋزورلاردى (حوش يىستەندىرگىش) دايارلاۋ جولدارىن جاستارعا ۇيرەتكىم كەلەدى، - دەيدى ساياسات كەمالوۆا.
ساياسات دۇيسەن قىزى جۋساننىڭ تۇنباسى عانا ەمەس، جۇپارى دا ءجۇز ءتۇرلى اۋرۋعا ەم ەكەنىن ايتادى. ماسەلەن، جۋساننىڭ ءيىسى جۇرەك-قانتامىرلارى اۋرۋلارىنىڭ الدىن الىپ، تىنىس الۋ جولدارىنىڭ جۇمىسىن جاقسارتادى.
ۇلى دالا توسىندە كوشپەلى ءومىر سۇرگەن قازاق حالقىنىڭ تۇرمىس سالتىندا ەمدىك وسىمدىكتەر ۇعىمىنا قاتىستى تولايىم تانىم مەن تاجىريبە قالىپتاسقان. دارىلىك شوپتەردىڭ قاسيەتىن تەرەڭ مەڭگەرگەن حالىق ەمشىلەرى تابيعي ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەرىپ، ءتۇرلى تۇنبانى ۇيلەسىممەن ۇسىنىپ وتىرعان. ساياسات كەمالوۆا حوش يىستەردى جاساۋ جوباسىنىڭ تاعى ءبىر قىرىنا توقتالدى.
- ءبىز ديففۋزورلاردى كۇندەلىكتى ومىردە جيى قولدانامىز. ولار كوبىنە كورشىلەس ەلدەردە وندىرىلگەنىن بايقايمىن. سوندىقتان وسى جوبا ارقىلى جەرگىلىكتى ءونىمدى وندىرۋگە بەت بۇرعىمىز كەلەدى. شيكىزات تاسىمالىنا شىعىندانبايمىز. دالا توسىنەن تەرىپ، ءتۇرلى ءادىس-تاسىلدەردى قولدانىپ، جۋساننىڭ جۇپارىن ۇزاق ساقتايتىن، تىڭ ءونىمدى جاساپ شىعارامىز، - دەيدى ساياسات كەمالوۆا.
ساياسات كەمالوۆا قورشاعان ورتانى قامقورلاۋ مەن تابيعات تازالىعىن ساقتاۋ باعىتىندا تاعى ءبىر جوبانى قولعا العان. «قالدىقتى كادەگە جاراتۋ» تۇجىرىمىنا نەگىزدەلگەن جوبانىڭ تۇپكى ماقساتى - قوقىستاعى گۇلشوقتارىن قايتا قالپىنا كەلتىرىپ، ال كەيبىرىنەن ءاتىر ازىرلەۋ.
- قازىر گۇلدەستەلەرىنىڭ قۇنى قالتا قاعادى. سوعان قاراماستان جاقىن جاندارىمىزعا قۋانىش سىيلاۋ ءۇشىن ساتىپ الامىز. مەرەكەدە گۇل بازارى قىزا تۇسەدى. بىرەر كۇننەن كەيىن گۇل شوقتارى تاۋ-تاۋ بولىپ قوقىستا جاتادى. ال مەن گۇلدەردىڭ ءومىرىن ۇزارتىپ، بەزەندىرىپ، كوركەمدەپ، ادەمى دە اسەرلى كۇيىن ۇزاق ساقتاۋعا تىرىسامىن. ءارى گۇل شوعىرلارىنان ءاتىر دايىنداۋدى كوزدەپ وتىرمىن. «تازا قازاقستان» رەسپۋبليكالىق اكتسياسىنىڭ تاعى ءبىر ماقساتى - قالدىقتى كادەگە جاراتۋ ارقىلى قورشاعان ورتانىڭ تازالىعىن ساقتاۋ. سوندىقتان وسى باعىتتا جوبانى جۇزەگە اسىرامىز، - دەيدى ساياسات كەمالوۆا.
