اقتاۋداعى ۇشاق اپاتى: تەرگەۋ قورىتىندىسى قاشان جاريالانادى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ اقتاۋدا ازەربايجان ۇشاعىنىڭ اپاتىن تەرگەۋ جۇمىستارىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى. وسى ورايدا ول بۇل باعىتتاعى تەكسەرۋ ناتيجەسى جاقىندا جاريالاناتىنىن ايتتى.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، تەرگەۋ ەكى باعىتتا ىسكە اسىرىلدى. باس پروكۋراتۋرا قىلمىستىق قۇرامدى تەرگەپ جاتىر. ال كولىك مينيسترلىگى اۆياتسيالىق اپاتتىڭ ءوزىن تەكسەردى.
- كولىك مينيسترلىگى تەرگەۋدى اياقتاۋعا جاقىندادى. قازىرگى ۋاقىتتا تەحنولوگيانىڭ، اەروناۆيگاتسيالىق قۇرالداردىڭ جانە باسقا جابدىقتارعا ليتسەنزيا بەرۋشىلەردەن نەمەسە وندىرۋشىلەردەن قورىتىندى ەسەپ كۇتىپ وتىرمىز. جالپى، كولىك مينيسترلىگىنىڭ تەرگەۋىن اياقتاۋعا دايىنبىز، ياعني بيىل نەمەسە كەلەسى جىلدىڭ باسىندا ناتيجەسى شىعادى. باس پروكۋراتۋراعا توقتالساق، وندا دا ىلگەرىلەۋ بار. وسى ماسەلە بويىنشا كورشىلەس مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ ءتيىستى مالىمدەمەلەرىن دە كوردىڭىزدەر. سوندىقتان كەلەسى جىلى وسى تۇرعىداعى ءىس-شارالار اياقتالادى دەپ ۇمىتتەنەمىز، - دەدى ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى.
ايتا كەتەيىك، 25-جەلتوقساندا اقتاۋ ماڭىندا باكۋدەن گروزنىيعا باعىت العان AZAL جولاۋشىلار ۇشاعى اپاتقا ۇشىراعان بولاتىن.
بورتتا 67 ادام، ونىڭ ىشىندە بەس ەكيپاج مۇشەسى بولعان. اپات سالدارىنان 38 جولاۋشى قازا تاۋىپ، 29 ادام امان قالدى.
بۇعان دەيىن ۇشاق اپاتىنىڭ سەبەبى جىل سوڭىنا دەيىن انىقتالاتىنى ايتىلعان ەدى.