اقتاۋداعى ۇشاق اپاتى: جاقىن ارادا تەرگەۋ تۋرالى اقپارات جاريالانباق
استانا. KAZINFORM - اقتاۋ ماڭىندا اپاتقا ۇشىراعان Azerbaijan Airlines (Azal) ۇشاعىنا قاتىستى تەرگەۋ ەسەبى جىل سوڭىنا دەيىن ۇسىنىلادى.
بۇل تۋرالى كولىك ۆيتسە-ءمينيسترى ماقسات قالياقپاروۆ ۇكىمەتتە وتكەن بريفينگتە مالىمدەدى.
شەنەۋنىك ءۇش ايداعى العاشقى الدىن الا ناتيجەلەردى ءتيىستى كوميسسيا تولىعىمەن ۇسىنعانىن ەسكە سالدى. قازىر كۇردەلى ساراپتامالار، تەرەڭىرەك تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. مينيسترلىك وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل - كوپ ەڭبەكتى قاجەت ەتەتىن جۇمىس، سوڭىندا ب ا ق- قا قورىتىندى ەسەپ بەرىلەدى.
«قازىر ناقتى مەرزىمىن اتاي المايمىز. بۇل - وتە ماڭىزدى ماسەلە، سوندىقتان كۇنىن ناقتى ايتا المايمىن. ءبىراق جىل قورىتىندىسى بويىنشا باسپا ءسوز رەليزىن ۇسىنامىز»، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
اقتاۋداعى ۇشاق اپاتى تۋرالى نە بەلگىلى؟
ەسكە سالايىق، 2024-جىلى 25-جەلتوقساندا اقتاۋ ماڭىندا باكۋدەن گروزنىيعا ۇشىپ بارا جاتقان ۇشاق اپاتقا ۇشىرادى. بۇل - Azerbaijan Airlines اۋە كومپانياسىنا تيەسىلى Embraer 190 ۇشاعى. ۇشاق بورتىندا 67 ادام، ونىڭ ىشىندە 5 ەكيپاج مۇشەسى بولعان.