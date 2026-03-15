اقتاۋدا رەفەرەندۋم كۇنى تۋعان سابيگە اتا-زاڭ ەسىمى قويىلدى
استانا. KAZINFORM - اقتاۋدا قالالىق اۋرۋحانا پەرزەنتحاناسىندا دۇنيەگە كەلگەن ۇل بالاعا اتا- اناسى ەرەكشە ەسىم بەردى - رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم قۇرمەتىنە اتا-زاڭ دەپ اتادى.
دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، انا مەن بالانىڭ جاعدايى جاقسى. اتا-انا بۇل ەسىمدى كونستيتۋتسياعا قۇرمەتتىڭ بەلگىسى رەتىندە جانە ەلدە ءوتىپ جاتقان رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمنىڭ ەستەلىگى رەتىندە تاڭداعاندارىن ايتتى.
سوڭعى جىلدارى قازاقستاندا ماڭىزدى وقيعالار مەن قۇندىلىقتاردى بەينەلەيتىن ەرەكشە ەسىمدەر ءجيى قويىلىپ ءجۇر. اسىرەسە تاريحي ءمانى بار شەشىمدەر قابىلداناتىن نەمەسە جالپىحالىقتىق داۋىس بەرۋ وتەتىن كۇندەرى مۇنداي ءۇردىس ايرىقشا بايقالادى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇگىن قازاقستاندا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم ءوتىپ جاتىر. وندا ەل ازاماتتارى كونستيتۋتسيالىق وزگەرىستەرگە قاتىستى ءوز پىكىرىن بىلدىرە الادى.
داۋىس بەرۋ ۋچاسكەلەرى استانا ۋاقىتى بويىنشا 07:00 دەن 20:00 گە دەيىن اشىق بولادى.