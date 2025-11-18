15:12, 18 - قاراشا 2025 | GMT +5
اقتاۋدا جانارماي قۇيۋ بەكەتىن توناعان كۇدىكتى ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - تۇندە جانارماي قۇيۋ بەكەتىندە بەلگىسىز ەر ادام كاسسيرگە پىشاق كورسەتىپ، قورقىتىپ، اقشا تالاپ ەتكەن، دەپ حابارلايدى ءى ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى.
ۆەدومستۆو ءمالىم ەتكەندەي، قولما-قول قاراجاتتى يەمدەنگەننەن كەيىن وقيعا ورنىنان بوي تاسالاعان.
- اتالعان دەرەك بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ كاسىبي جانە جەدەل ارەكەتتەرىنىڭ ناتيجەسىندە كۇدىكتى ءبىر ساعات ىشىندە قولعا ءتۇسىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. تەرگەۋ بارىسىندا ءول وز كىناسىن تولىق مويىندادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بۇرىن ماڭعىستاۋ وبلىسىندا تۇرعىنداردىڭ WhatsApp چاتتارىندا ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىنە جاسالاتىن شابۋىل تۋرالى قورقىتۋ سوزدەر جازىلعان حابارلامالار تاراتىلىپ جاتقانى انىقتالدى.