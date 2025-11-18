ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:12, 18 - قاراشا 2025 | GMT +5

    اقتاۋدا جانارماي قۇيۋ بەكەتىن توناعان كۇدىكتى ۇستالدى

    استانا. KAZINFORM - تۇندە جانارماي قۇيۋ بەكەتىندە بەلگىسىز ەر ادام كاسسيرگە پىشاق كورسەتىپ، قورقىتىپ، اقشا تالاپ ەتكەن، دەپ حابارلايدى ءى ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى.

    ا
    Фото: Видеодан скрин

    ۆەدومستۆو ءمالىم ەتكەندەي، قولما-قول قاراجاتتى يەمدەنگەننەن كەيىن وقيعا ورنىنان بوي تاسالاعان.

    - اتالعان دەرەك بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ كاسىبي جانە جەدەل ارەكەتتەرىنىڭ ناتيجەسىندە كۇدىكتى ءبىر ساعات ىشىندە قولعا ءتۇسىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. تەرگەۋ بارىسىندا ءول وز كىناسىن تولىق مويىندادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    بۇدان بۇرىن ماڭعىستاۋ وبلىسىندا تۇرعىنداردىڭ WhatsApp چاتتارىندا ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىنە جاسالاتىن شابۋىل تۋرالى قورقىتۋ سوزدەر جازىلعان حابارلامالار تاراتىلىپ جاتقانى انىقتالدى.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار