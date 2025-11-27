اقتاۋدا بۇلدىرشىندەردەن قۇرالعان ۇرمالى اسپاپتار وركەسترى ساحنادا ونەر كورسەتىپ ءجۇر
اقتاۋ. قازاقپارات - 3-5 جاستاعى اقتاۋلىق بۇلدىرشىندەر وركەسترى كوپتىڭ كوزايىمىنا اينالدى. كىشكەنتاي ونەرپازدار قولدان جاسالعان ۇرمالى اسپاپتاردى پايدالانادى.
وبلىستاعى تۇڭعىش بالالار وركەسترى وسىدان 2 جىل بۇرىن قۇرىلعان. جەتەكشىسى - 10 جىلدام استام ۋاقىت ءوڭىردىڭ ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا تابىستى ءارى ناتيجەلى ەڭبەك ەتىپ كەلە جاتقان مامان گۇلبانۋ بورانبايەۆا. 2024 -جىلدان بەرى اقتاۋ قالاسىنداعى «اي-ناز» بالاباقشاسىندا جۇمىس ىستەيدى. بۇگىندە بالالاردى مۋزىكاعا باۋلىپ، ونەرگە دەگەن سۇيىسپەنشىلىكتەرىن وياتىپ ءجۇر.
- بالاباقشادا مۋزىكا ۇيىرمەسىنىڭ جەتەكشىسىمىن. بالالارعا ءان ايتۋ، ىرعاقتى سەزىنۋ مەن ساحنا مادەنيەتىن ۇيرەتەمىن. مۋزىكا - تەك دىبىس ەمەس، ول - ەموتسيا، تاربيە، ءتارتىپ. بالالار وسى ۇندەستىكتى سەزىنىپ ءوسىپ كەلەدى، - دەيدى.
تاربيەشى بالاباقشاعا كەلگەن بالالاردىڭ دارىنىن بىردەن بايقايتىنىن ايتادى. انگە قۇمار جاس تالانتتار تەك اسپاپتى عانا مەڭگەرمەي، ءان دە ايتادى.
- تاربيەشىنىڭ ەڭبەگى بالانىڭ قابىلەتىن دۇرىس باعىتتاي بىلۋمەن ولشەنەدى. ويتكەنى ءاربىر بالانىڭ بويىنداعى دارىنى مەن قىزىعۋشىلىعىن دەر كەزىندە بايقاپ، دۇرىس ارناعا باعىتتاسا عانا، ول تۇلعا رەتىندە قالىپتاسادى، - دەيدى گ. بورانبايەۆا.
ونىڭ كىشكەنتاي شاكىرتتەرى استانادا وتەتىن «دارا بالا» جوباسىنا ارنايى شاقىرتىلدى. سونداي-اق رەسپۋبليكالىق دارىندى بالالار سايىسىندا اسپاپتار نوميناتسياسى بويىنشا جۇلدەلى 2-ورىندى، حالىقارالىق «New star» بايقاۋىندا اسپاپتاردا ويناپ، باس جۇلدەنى جەڭىپ الدى.
