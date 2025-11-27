ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:10, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5

    اقتاۋدا بۇلدىرشىندەردەن قۇرالعان ۇرمالى اسپاپتار وركەسترى ساحنادا ونەر كورسەتىپ ءجۇر

    اقتاۋ. قازاقپارات - 3-5 جاستاعى اقتاۋلىق بۇلدىرشىندەر وركەسترى كوپتىڭ كوزايىمىنا اينالدى. كىشكەنتاي ونەرپازدار قولدان جاسالعان ۇرمالى اسپاپتاردى پايدالانادى.

    балалар
    فوتو: گ. بورانبايەۆا

    وبلىستاعى تۇڭعىش بالالار وركەسترى وسىدان 2 جىل بۇرىن قۇرىلعان. جەتەكشىسى - 10 جىلدام استام ۋاقىت ءوڭىردىڭ ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا تابىستى ءارى ناتيجەلى ەڭبەك ەتىپ كەلە جاتقان مامان گۇلبانۋ بورانبايەۆا. 2024 -جىلدان بەرى اقتاۋ قالاسىنداعى «اي-ناز» بالاباقشاسىندا جۇمىس ىستەيدى. بۇگىندە بالالاردى مۋزىكاعا باۋلىپ، ونەرگە دەگەن سۇيىسپەنشىلىكتەرىن وياتىپ ءجۇر.

    - بالاباقشادا مۋزىكا ۇيىرمەسىنىڭ جەتەكشىسىمىن. بالالارعا ءان ايتۋ، ىرعاقتى سەزىنۋ مەن ساحنا مادەنيەتىن ۇيرەتەمىن. مۋزىكا - تەك دىبىس ەمەس، ول - ەموتسيا، تاربيە، ءتارتىپ. بالالار وسى ۇندەستىكتى سەزىنىپ ءوسىپ كەلەدى، - دەيدى.

    تاربيەشى بالاباقشاعا كەلگەن بالالاردىڭ دارىنىن بىردەن بايقايتىنىن ايتادى. انگە قۇمار جاس تالانتتار تەك اسپاپتى عانا مەڭگەرمەي، ءان دە ايتادى.

    - تاربيەشىنىڭ ەڭبەگى بالانىڭ قابىلەتىن دۇرىس باعىتتاي بىلۋمەن ولشەنەدى. ويتكەنى ءاربىر بالانىڭ بويىنداعى دارىنى مەن قىزىعۋشىلىعىن دەر كەزىندە بايقاپ، دۇرىس ارناعا باعىتتاسا عانا، ول تۇلعا رەتىندە قالىپتاسادى، - دەيدى گ. بورانبايەۆا.

    ونىڭ كىشكەنتاي شاكىرتتەرى استانادا وتەتىن «دارا بالا» جوباسىنا ارنايى شاقىرتىلدى. سونداي-اق رەسپۋبليكالىق دارىندى بالالار سايىسىندا اسپاپتار نوميناتسياسى بويىنشا جۇلدەلى 2-ورىندى، حالىقارالىق «New star» بايقاۋىندا اسپاپتاردا ويناپ، باس جۇلدەنى جەڭىپ الدى.

    بۇعان دەيىن ەڭ كىشكەنتاي ديريجەر اتىراۋدا تۇراتىنىن جازعان ەدىك.

    اۆتور

    ەلميرا ورالبايەۆا

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار