اقتاۋدا الىپ بالا دۇنيەگە كەلدى
اقتاۋ. KAZINFORM - اقتاۋدا وبلىستىق پەريناتالدىق ورتالىقتا سالماعى 6 كەلى 690 گرام الىپ قىز بالا دۇنيەگە كەلدى. نارەستە كەسار تىلىگى ارقىلى ومىرگە كەلگەن.
دارىگەرلەردىڭ مالىمەتىنشە، ءسابيدىڭ اناسىنىڭ جۇكتىلىگىنە ديابەت، اۋىر پرەەكلامپسيا مەن سەمىزدىك سياقتى اۋرۋلار اسەر ەتكەن. بۇل اۋرۋلار بالانىڭ دامۋىنا، سونىڭ ىشىندە سالماعىنا دا ىقپال ەتۋى مۇمكىن.
قازىر انا مەن ءسابيدىڭ جاعدايى تۇراقتى، ولار دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىندا.
مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى جۇكتىلىككە الدىن الا دايىندالىپ، ۋاقتىلى تەكسەرىلۋ كەرەگىن ايتادى. اسىرەسە سوزىلمالى اۋرۋلارى بار ايەلدەر ءۇشىن بۇل وتە ماڭىزدى.
- جۇكتىلىكتى جوسپارلاپ، الدىن الا تەكسەرۋدەن ءوتىپ، بولاشاق انا ءۇشىن بارىنشا قولايلى جاعداي جاساۋ وتە ماڭىزدى. بۇل انا مەن بالانىڭ دەنساۋلىعىنا قاتىستى قاۋىپتەردى ازايتۋعا كومەكتەسەدى، - دەيدى پەريناتالدىق ورتالىقتىڭ ماماندارى.
دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، ۇلكەن سالماقپەن تۋعان بالالاردا كەيبىر مەتابوليكالىق اۋىتقۋ بولۋى مۇمكىن. ولاردىڭ قاتارىندا ارتىق سالماق پەن ينسۋلينگە توزىمدىلىك قاۋپى بار. الايدا دۇرىس باقىلاۋ مەن سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ساقتاۋ ارقىلى دەنساۋلىقتى ساقتاۋعا بولادى.