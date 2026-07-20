اقتاۋداعى ساۋدا ورتالىعىندا وققاعارلارسىز جالعىز جۇرگەن دجەكي چان كوزگە ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - الەمگە ايگىلى اكتەر ءارى كاسكادەر دجەكي چان قازاقستانعا ساپارى اياسىندا اقتاۋ قالاسىنداعى ساۋدا ورتالىقتارىنىڭ بىرىندە كوزگە ءتۇسىپ، تۇرعىنداردىڭ ەرەكشە ىقىلاسىنا بولەندى، دەپ حابارلايدى kznews.kz.
كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، گولليۆۋد جۇلدىزى العاشىندا ساۋدا ورتالىعىن ەشقانداي ابىگەرسىز ارالاپ، دۇكەندەردى تاماشالاعان. ءبىراز ۋاقىتتان كەيىن كەلۋشىلەر ونى تانىپ قالىپ، سۋرەتكە ءتۇسىپ، امانداسۋعا اسىققان. دجەكي چان جانكۇيەرلەرىنىڭ وتىنىشتەرىن قابىل الىپ، ەشقايسىسىنىڭ كوڭىلىن قالدىرماي، بارلىعىمەن جىلى جۇزدەسىپ، ەستەلىك سۋرەتكە تۇسكەن.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە تاراعان بەينەجازبالار مەن فوتولار كوپشىلىكتىڭ قىزۋ تالقىسىنا ءتۇستى. جەلى قولدانۋشىلارى الەمدىك دەڭگەيدەگى اكتەردىڭ قاراپايىمدىلىعى، اشىق مىنەزى جانە جانكۇيەرلەرىنە دەگەن قۇرمەتىن جوعارى باعالاپ، ونىڭ ەشقانداي ارتىق سالتاناتسىز، ەركىن جۇرگەنىنە ءتانتى بولعاندارىن جازدى. كوپشىلىك مۇنداي دەڭگەيدەگى كينو جۇلدىزىن جاقىننان كورۋدىڭ ءوزى ەرەكشە اسەر سىيلاعانىن ايتتى.
ەسكە سالايىق، دجەكي چان اقتاۋعا جاڭا «قۇدايدىڭ ساۋىت- سايمانى 4: ۋلتيماتۋم» (Armour of God 4: Ultimatum) فيلمىنىڭ تۇسىرىلىمىنە قاتىسۋ ءۇشىن كەلگەن. بۇعان دەيىن ءتۇسىرىلىم جۇمىستارى ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ بىرنەشە كورىكتى جەرىندە جۇرگىزىلىپ جاتقانى حابارلانعان ەدى. الەمگە تانىمال اكتەردىڭ قازاقستانعا كەلۋى ءوڭىر تۇرعىندارى مەن كينوسۇيەر قاۋىم اراسىندا ۇلكەن قىزىعۋشىلىق تۋدىردى.