اقتاۋدا پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ «حرونيكادان بولاشاققا» اتتى كينولەكتوريى ءوتتى
اقتاۋ. KAZINFORM - ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا كورەرمەنگە «تامشى» دەرەكتى فيلىمى ۇسىنىلدى. بۇل - كاسپي تەڭىزى مەن ونىڭ بىرەگەي ەندەميكالىق ءتۇرى - كاسپي يتبالىعىن ساقتاپ قالۋ ءۇشىن ءوز كۇشىمەن كۇرەسكەن ەرىكتىلەر ەرلىگىن باياندايتىن كارتينا.
«تامشى» فيلمى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باستاماسىمەن ب ۇ ۇ جاريالاعان حالىقارالىق ەرىكتىلەر جىلى اياسىندا ءتۇسىرىلدى. وبلىستىق ءماسليحاتتىڭ تۇراقتى كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى ماقسات رزاحانوۆ مۇنداي جوبالاردىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، دەرەكتى فيلم كورەرمەنگە ەلدەگى ماڭىزدى وقيعالاردى جاڭا كوزقاراسپەن كورۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
فيلمنىڭ باستى كەيىپكەرلەرى، ماڭعىستاۋ وبلىسىنان شىققان ەرىكتىلەر دانيار اكىمجانوۆ پەن باقىتگۇل ءومىرحان قىزى دا كورسەتىلىمگە قاتىستى. اقتاۋ تۇرعىندارى تەلەراديوكەشەن كينولەكتورييىنىڭ ارقاسىندا ولارمەن جەكە كەزدەسۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدى.
دانيار كاسپي تەڭىزىنىڭ جاعاسىنداعى باۋتينو اۋىلىندا دۇنيەگە كەلگەن. ونىڭ بالالىق شاعى تەڭىزبەن، ونىڭ تۇزدى يىسىمەن جانە تولقىندارىنىڭ دىبىسىمەن بايلانىستى بولدى.
- كاسپي تەڭىزىنىڭ قازىرگى جاعدايى الاڭداتارلىق. «ءبىز ونى قالاي ساقتاپ قالا الامىز؟» دەگەن سۇراق مەنى ۇنەمى تولعاندىرادى. ءبىز بۇل ماسەلە بويىنشا قۇزىرلى ورگاندارمەن جۇمىس ىستەيمىز. ءبىز تابيعات جاراتقان بارلىق نارسەگە قامقورلىق جاساۋىمىز كەرەك. تەڭىز تىرشىلىگىن، قۇستار جانە باسقا دا جانۋارلاردى قورعاۋ - ءبىزدىڭ ورتاق ماقساتىمىز. كاسپي ەكوجۇيەسىن ساقتاۋ ءۇشىن ءبىز جاعالاۋدا سەنبىلىك وتكىزىپ، تەڭىز ءتۇبىن قوقىستاردان تازارتامىز. ءتىپتى ارالداردا ەكولوگيالىق ناۋقاندار ۇيىمداستىرامىز، - دەيدى ەرىكتى.
«ەكوليدەر» ەرىكتىلەر كلۋبىنىڭ جەتەكشىسى، تاۋەلسىز ەكولوگ جانە ەرىكتى باقىتگۇل ءومىرحان قىزى جاستارمەن بىرگە جاعالاۋدى تازالاۋعا، يتبالىقتاردى قورعاۋعا جانە قورشاعان ورتانى زەرتتەۋگە قاتىسادى. ونىڭ باستاماسىمەن كلۋب مۇشەلەرى قاراكول كولىندەگى اققۋلار مەن فلامينگولاردى باقىلاپ، ساناپ، سۋدىڭ قۇرامىن زەرتتەيدى.
- مەن ەرىكتى بولۋدى ماقسات ەتكەن جوقپىن. مۇنى جۇرەك قالاۋى دەپ اتاۋعا بولادى. بۇل - مەنىڭ تابيعاتىم. قازاقستان تازا بولۋى كەرەك. قايدا بارسام دا، تازالىقتى ناسيحاتتاۋعا جانە بالالارعا دا سونى ۇيرەتۋگە تىرىسامىن، - دەيدى باقىتگۇل ءومىرحان قىزى.
بەلسەندىلەر باستاماسى قازىر قولداۋعا يە بولدى. كونستيتۋتسيانىڭ ءوزى ەرىكتىلەر قىزمەتىن قولدايدى.
- ءبىز بۇل فيلمدى نە ءۇشىن تۇسىردىك؟ بيىل پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باستاماسىمەن ب ۇ ۇ بۇكىل الەمدە ەرىكتىلەر جىلىن جاريالادى. ءدال وسى تۇرعىدا ءبىز فيلمدى كاسپي تەڭىزىن ساقتاۋعا جانقيارلىقپەن كومەكتەسكەن ادامدارعا ارنادىق. بۇل ناقتى ادامدار تۋرالى عانا ەمەس، ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىك پەن ادامگەرشىلىك ۇلتتىق يدەيانىڭ ءبىر بولىگىنە اينالىپ كەلە جاتقانىنىڭ دالەلى، - دەدى ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ دەرەكتى فيلمدەر ورتالىعىنىڭ باس پروديۋسەرى ادىلبەك قۇلامان.
فيلم اتاۋىنىڭ ءوزى تەرەڭ ماعىناعا يە. ءبىر تامشى تەڭىز سۋى كىشكەنتاي ءارى ماڭىزدى ەمەس بولىپ كورىنۋى مۇمكىن. ءبىراق مىڭداعان تامشىدان تەڭىز قۇرالادى. سول سياقتى ەرىكتىلەردىڭ ءاربىر ارەكەتى، باستاماسى كاسپي تەڭىزىن قورعاۋعا باعىتتالعان جالپى كۇش-جىگەردىڭ ءبىر بولىگىنە اينالادى.
«تامشى» ەشكىمدى بەيجاي قالدىرمادى. كورسەتىلىمنەن كەيىن كورەرمەندەر فيلمدە ەرىكتىلەردىڭ كاسپي تەڭىزىنىڭ ماسەلەسىنە جانە ولاردىڭ تابيعات الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىگىنە دەگەن كوزقاراسى شىنايى ءارى ناقتى بەينەلەنگەنىن اتاپ ءوتتى.
- فيلم ماعان ۇلكەن اسەر قالدىردى. كاسپي تەڭىزىنىڭ جاعدايى، يتبالىقتاردىڭ تاعدىرى جانە ولارعا قامقورلىق جاسايتىن ەرىكتىلەردىڭ جۇمىسى مەنى ويلاندىردى. كەيدە ءتىپتى كىشكەنتاي ارەكەتتىڭ دە تابيعاتتى قورعاۋعا ۇلكەن ۇلەس قوسا الاتىنىن تۇسىنەدى ەكەنسىڭ، - دەدى اقتاۋ تۇرعىنى نازجان سارسەنباي.
ت ر ك كينولەكتوريى باعدارلاماسىنا ەنگىزىلگەن ەكىنشى فيلم Aral بولدى. بۇل قارت بالىقشى كۇنتۋعان تۇرعىنبايەۆتىڭ ءومىرى ارال تەڭىزىمەن جانە بالىق شارۋاشىلىعىمەن تىعىز بايلانىستى بولعانى تۋرالى. پرەزيدەنتىمىزدىڭ قولداۋىنىڭ ارقاسىندا ارال تەڭىزى بىرتىندەپ قالپىنا كەلىپ جاتىر.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، «حرونيكادان بولاشاققا» اتتى اۋقىمدى ۇلتتىق كينولەكتوري قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ 30 جىلدىعىنا وراي وتكىزىلىپ جاتىر. 21-مامىردا استانادا باستالعان بۇل ءىرى اعارتۋشىلىق جوبا قىزىلوردا، تۇركىستان، شىمكەنت جانە تاراز قالالارىندا كورسەتىلدى.
قازىر ول اقتاۋ، اتىراۋ، ورال جانە اقتوبە قالالارىن قامتيتىن باتىس باعىتىن اشتى.
اقتاۋدان كەيىن ترك كينولەكتورييى اتىراۋ، ورال، اقتوبە، وسكەمەن، سەمەي، پاۆلودار، پەتروپاۆل، قوستاناي، جەزقازعان، قاراعاندى، كوكشەتاۋ، تالدىقورعان جانە قونايەۆ قالالارىندا وتەدى. جوبا 25-قىركۇيەكتە الماتىدا اياقتالادى.
فيلمگە كىرۋ تەگىن.