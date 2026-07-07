اقتاۋدان ۇرىمجىگە جانە استانادان ىستىقكولگە تىكەلەي رەيستەر اشىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان حالىقارالىق مارشرۋتتىق جەلىنى كەڭەيتتى. وسىلايشا قىتاي مەن قىرعىزستانعا جاڭا رەيستەر اشىلىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى كولىك مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ق ر كولىك مينيسترلىگى ۇشۋ باعىتتارىنىڭ گەوگرافياسىن كەڭەيتۋ جانە حالىقارالىق رەيستەر سانىن ارتتىرۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىپ كەلەدى.
وسى جۇمىس اياسىندا قازاقستاندىق FlyArystan اۋە كومپانياسى قىتاي مەن قىرعىزستان باعىتتارى بويىنشا جاڭا حالىقارالىق رەيستەردى ىسكە قوستى.
بيىلعى جىلدىڭ 26-ماۋسىمىنان باستاپ اۋە كومپانيا اقتاۋ - ءۇرىمجى (قىتاي) باعىتى بويىنشا تۇراقتى رەيستەردى ورىنداي باستادى. رەيستەر اپتاسىنا ەكى رەت - سەيسەنبى جانە جۇما كۇندەرى Airbus A320 ۇلگىسىندەگى اۋە كەمەلەرىمەن جۇزەگە اسىرىلادى.
سونىمەن قاتار، 3-شىلدەدەن باستاپ استانا - ىستىقكول (قىرعىزستان) باعىتى بويىنشا جاڭا تۇراقتى رەيستەر ىسكە قوسىلدى. رەيستەر اپتاسىنا ەكى رەت - دۇيسەنبى جانە جۇما كۇندەرى Airbus A320 ۇلگىسىندەگى اۋە كەمەلەرىمەن ورىندالاتىن بولادى.
- جاڭا حالىقارالىق اۋە باعىتتارىنىڭ اشىلۋى قازاقستاننىڭ قىتاي جانە قىرعىزستانمەن ساۋدا-ەكونوميكالىق، ىسكەرلىك، تۋريستىك جانە گۋمانيتارلىق بايلانىستارىن ودان ءارى نىعايتۋعا، سونداي-اق جولاۋشىلار ءۇشىن حالىقارالىق ساپارلار مۇمكىندىگىن كەڭەيتۋگە ىقپال ەتەدى،- دەلىنگەن مينيسترلىك تاراتقان اقپاراتتا.
وسىعان دەيىن Emirates اۋە كومپانياسى الماتى مەن دۋباي اراسىندا جۇك رەيستەرىن ىسكە قوسقانىن جازعان ەدىك.