اقتاۋدا درون ۇشىرۋعا ۋاقىتشا تىيىم سالىندى
اقتاۋ. KAZINFORM - اقتاۋ قالاسىندا 22-26-شىلدە ارالىعىندا درون ۇشىرۋعا ۋاقىتشا تىيىم سالىندى. بۇل تۋرالى اقتاۋ قالاسىنىڭ اكىمدىگى حابارلادى.
اكىمدىكتىڭ رەسمي اقپاراتىنا سۇيەنسەك، بۇل شەكتەۋ وقۋ-جاتتىعۋ ءىس-شارالارىن وتكىزۋگە بايلانىستى قابىلدانىپ وتىر.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىندە تىركەلمەگەن جانە بەلگىلەنگەن تارتىپپەن ەسەپكە قويىلماعان پيلوتسىز اۋە كەمەلەرى (دروندار) انىقتالعان جاعدايدا، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 563-بابىنا سايكەس اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلىپ، ايىپپۇل سالىناتىنىن ەسكەرتەمىز،-دەلىنگەن اكىمدىكتىڭ حابارلاماسىندا.
بۇعان دەيىن دروندار مەن جاساندى ينتەللەكت ەنەرگەتيكاداعى اقاۋلاردى ەرتە انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنى تۋرالى جازدىق.