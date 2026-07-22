KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اقتاۋدا درون ۇشىرۋعا ۋاقىتشا تىيىم سالىندى

    اقتاۋ. KAZINFORM - اقتاۋ قالاسىندا 22-26-شىلدە ارالىعىندا درون ۇشىرۋعا ۋاقىتشا تىيىم سالىندى. بۇل تۋرالى اقتاۋ قالاسىنىڭ اكىمدىگى حابارلادى.

    Япония ужесточила правила использования дронов
    Фото: Okinawa Hai

    اكىمدىكتىڭ رەسمي اقپاراتىنا سۇيەنسەك، بۇل شەكتەۋ وقۋ-جاتتىعۋ ءىس-شارالارىن وتكىزۋگە بايلانىستى قابىلدانىپ وتىر.

    - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىندە تىركەلمەگەن جانە بەلگىلەنگەن تارتىپپەن ەسەپكە قويىلماعان پيلوتسىز اۋە كەمەلەرى (دروندار) انىقتالعان جاعدايدا، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 563-بابىنا سايكەس اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلىپ، ايىپپۇل سالىناتىنىن ەسكەرتەمىز،-دەلىنگەن اكىمدىكتىڭ حابارلاماسىندا.

    بۇعان دەيىن دروندار مەن جاساندى ينتەللەكت ەنەرگەتيكاداعى اقاۋلاردى ەرتە انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنى تۋرالى جازدىق.

    ايماق
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور