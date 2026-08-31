اقتاۋدا قايىق جارتاسقا سوقتىعىسىپ، ەكى ادام قازا تاپتى
اقتاۋ. KAZINFORM - اقتاۋدا كاسپي تەڭىزىنىڭ اكۆاتورياسىندا سەرۋەندەۋ كاتەرى جارتاسقا سوقتىعىسىپ، سالدارىنان ەكى ادام مەرت بولدى.
ماڭعىستاۋ وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، قايعىلى وقيعا 30-تامىز كۇنى كەشكە 5ا شاعىناۋدانى ماڭىندا بولعان. وقيعا تۋرالى حابارلاما قۇتقارۋ قىزمەتىنە ساعات 22:56 دا تۇسكەن.
كاتەردىڭ بورتىندا جەتى ادام بولعان. قۇتقارۋ جۇمىستارى بارىسىندا بەس ادام جاعاعا شىعارىلىپ، مەديتسينالىق قىزمەتكەرلەرگە تاپسىرىلعان.
ال كاتەردەگى تاعى ەكى ادامنىڭ الدىن الا مالىمەت بويىنشا، قۇتقارۋ كەۋدەشەسىن كيمەگەنى انىقتالعان. ىزدەۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى كەزىندە قۇتقارۋشىلار جاعادان شامامەن 500 مەتر قاشىقتىقتان ەكى ادامنىڭ دەنەسىن سۋدان الىپ شىقتى.
وقيعا ورنىنا وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ 35 قىزمەتكەرى، ءتورت تەحنيكاسى جانە ءتورت ءجۇزۋ قۇرالى جۇمىلدىرىلدى.
سونىمەن قاتار پوليتسيانىڭ 10 قىزمەتكەرى مەن ءتورت تەحنيكاسى، اپاتتار مەديتسيناسى ورتالىعىنىڭ ماماندارى جانە جەدەل جاردەمنىڭ بەس بريگاداسى جۇمىس ىستەدى. قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ ءمان-جايى مەن سەبەپتەرى انىقتالىپ جاتىر.
ماڭعىستاۋ وبلىستىق كوپبەيىندى اۋرۋحاناسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، وقيعا سالدارىنان بەس ەر ادام زارداپ شەگىپ، مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنگەن.
- ءتورت ناۋقاستىڭ دەنەسىنىڭ بىرنەشە بولىگىنەن ءتۇرلى جاراقات انىقتالىپ، قازىرگى ۋاقىتتا اۋرۋحانادا ەم قابىلداپ جاتىر. 1988، 2002 جانە 1964 -جىلى تۋعان ءۇش ناۋقاس جالپى جانساقتاۋ بولىمىنە جاتقىزىلدى. ولاردىڭ جاعدايى اۋىر، دارىگەرلەردىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا جانە ءتيىستى ەم الىپ جاتىر. 1985-جىلى تۋعان ناۋقاستىڭ جاعدايى تۇراقتى. ول تراۆماتولوگيا بولىمشەسىندە ەم قابىلداۋدا. ال 1996-جىلى تۋعان تاعى ءبىر ناۋقاسقا قاجەتتى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلگەننەن كەيىن امبۋلاتورلىق ەم الۋعا جىبەرىلدى،-دەلىنگەن حابارلامادا.