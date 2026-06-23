اقتاۋدا كاسپي تەڭىزى جاعالاۋىندا شاشىلىپ جاتقان ەت قالدىقتارى تۇرعىنداردىڭ اشۋىن تۋدىردى
اقتاۋ. KAZINFORM - اقتاۋدا جاعالاۋعا ەت قالدىقتارىن شاشىپ كەتكەندەر ىزدەستىرىلىپ جاتىر. وقيعا كەشە 21-ماۋسىم كۇنى بولعان. 15-شاعىناۋدان جاعالاۋىنا دەمالۋعا بارعان تۇرعىندار سۋدا ءۇيىلىپ جاتقان تاۋىق قاناتتارىن كورگەن.
ماڭعىستاۋ وبلىستىق تابيعي رەسۋرستار جانە تابيعات پايدالانۋدى رەتتەۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، اتالعان اۋماققا جاۋاپتى ماماندار جىبەرىلىپ، جاعالاۋ تەكسەرىلگەن. سونىمەن قاتار سانيتارلىق تازالاۋ جۇمىستارى ۇيىمداستىرىلعان.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، بۇل وقيعاعا ازاماتتاردىڭ تازالىق تالاپتارىن ساقتاماۋى سەبەپ بولۋى مۇمكىن. ياعني دەمالىستان كەيىن قوقىس، قاپتامالار مەن تاماق قالدىقتارىن جاعالاۋ اۋماعىندا قالدىرۋ جاعدايلارى بولعان.
- قازىرگى ۋاقىتتا اۋماقتى لاستاعان ادامداردى انىقتاۋ بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر. ءتيىستى نەگىزدەر بولعان جاعدايدا ماتەريالدار زاڭناما اياسىندا شارا قولدانۋ ءۇشىن قۇزىرلى ورگاندارعا جولدانادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ماماندار تۇرعىندار مەن قالا قوناقتارىن سانيتارلىق جانە ەكولوگيالىق تالاپتاردى ساقتاۋعا، دەمالىستان كەيىن قوقىس پەن تاعام قالدىقتارىن قالدىرماۋعا، ارنايى كونتەينەرلەردى پايدالانۋعا شاقىردى.
- كاسپي جاعالاۋى - اقتاۋدىڭ باستى كورىكتى ورىندارىنىڭ ءبىرى، تۇرعىندار مەن قالا قوناقتارى ءجيى دەمالاتىن ورىن. ونىڭ تازالىعى تەك كوممۋنالدىق قىزمەتتەردىڭ عانا ەمەس، قوعامدىق ورىندا جۇرگەن ءار ادامنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىنە بايلانىستى، - دەيدى باسقارما وكىلدەرى.