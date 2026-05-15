اقتاۋدا ايەلدى ءبىر جىل بويى اڭدىعان ەر ادامعا سوت ۇكىمى شىقتى
اقتاۋ. KAZINFORM - اقتاۋ قالالىق سوتى زاڭسىز قۋدالاۋ ارەكەتتەرىن جاساعان ازاماتقا قاتىستى ۇكىم شىعاردى. سوتتالۋشى بىرنەشە اي بويى جابىرلەنۋشىنىڭ ەركىنە قارسى بايلانىس ورناتۋعا تىرىسىپ، ونىڭ تىنىشتىعىن بۇزعان.
ءىس ماتەريالدارىنا سايكەس، سوتتالۋشى 2025 -جىلعى اقپاننان 2026 -جىلعى اقپانعا دەيىن جابىرلەنۋشىنى جۇيەلى تۇردە اڭدىپ، ءتۇرلى جولدارمەن مازالاعان. ول جابىرلەنۋشىنىڭ جۇرگەن جەرىنە بارىپ، ۇيىنە دەيىن ەرىپ جۇرگەن. سونىمەن قاتار ءارتۇرلى ابونەنتتىك نومىرلەر مەن WhatsApp مەسسەندجەرى ارقىلى حابارلامالار جازىپ، بىرنەشە مارتە قوڭىراۋ شالعان.
سوت مالىمەتىنشە، مۇنداي ارەكەتتەر جابىرلەنۋشىنىڭ پسيحولوگيالىق جاي-كۇيىنە اسەر ەتىپ، قورقىنىش پەن مازاسىزدىق تۋعىزعان. سونداي-اق، ونىڭ كونستيتۋتسيالىق قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىنا نۇقسان كەلتىرىلگەن.
مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى سوتتالۋشىنى كىنالى دەپ تانىپ، 100 ساعات قوعامدىق جۇمىسقا تارتۋدى سۇرادى.
سوت بارىسىندا ايىپتالۋشى ءوز كىناسىن تولىق مويىنداپ، جابىرلەنۋشىدەن كەشىرىم سۇراعان. ول مۇنداي ارەكەتتى ەندى قايتالامايتىنىن ايتىپ، جەڭىل جازا تاعايىنداۋدى ءوتىندى.
سوت كىنانى تولىق مويىنداۋ مەن شىنايى وكىنۋدى جەڭىلدەتەتىن ءمان-جاي رەتىندە باعالاعان. ناتيجەسىندە، سوت ۇكىمىمەن ول ق ر قىلمىستىق كودەكستىڭ 115-1-بابى قۋدالاۋ (ستالكينگ) بويىنشا كىنالى دەپ تانىلىپ، وعان 100 ساعات قوعامدىق جۇمىس جازاسى تاعايىندالدى. ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەندى.