اقساي وزەنىندەگى توتەنشە جاعدايدان قورعانىس جۇمىستارى اياقتالدى
استانا. KAZINFORM - الماتىداعى گيدرولوگيالىق جاعداي تۇراقتى. وزەندەردەگى سۋ دەڭگەيىنىڭ كوتەرىلۋى بايقالمايدى. بۇل تۋرالى ت ج م حابارلادى.
ت ج م بولىمشەلەرى سەل قاۋپى بار ۋچاسكەلەرگە تاۋلىك بويى مونيتورينگ جۇرگىزۋدى جالعاستىرىپ جاتىر. الماتىداعى گيدرولوگيالىق جاعداي تۇراقتى. وزەندەردەگى سۋ دەڭگەيىنىڭ كوتەرىلۋى بايقالمايدى.
الدىن الۋ ءىس-شارالارى اياسىندا ت ج م مەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ كۇشتەرى اقساي وزەنىنىڭ قورعانىس بوگەتى ماڭىنداعى ارناسىن نىعايتۋ جانە تازارتۋ جۇمىستارىن اياقتادى.
جۇرگىزىلگەن جۇمىستاردىڭ ناتيجەسىندە وزەندەگى سۋ دەڭگەيى ايتارلىقتاي تومەندەدى.
بۇگىن مورەنالىق كولدەر مەن وزەن باسسەيندەرىنە اەروۆيزۋالدى تەكسەرۋ جۇرگىزۋ جوسپارلانعان.
سونىمەن قاتار، ت ج م قىزمەتكەرلەرى ۇلكەن الماتى جانە كىشى الماتى وزەندەرىنىڭ باسسەيندەرىنە ۇزدىكسىز مونيتورينگ جۇرگىزىپ جاتىر.
جاعدايدى باقىلاۋ ماقساتىندا مونيتورينگتىك بەكەتتەردە الماتى قالاسى ت ج د، قۇتقارۋ قىزمەتى، «بارىس» رەسپۋبليكالىق جەدەل- قۇتقارۋ جاساعى، ت ج م «قازسەلدەنقورعاۋ» مەكەمەسى جانە پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ 130-دان استام جەكە قۇرامى مەن 20 تەحنيكاسى جۇمىلدىرىلعان.
جاعداي ت ج م-نىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا.
ايتا كەتەلىك تۇرگەن - اسسى جولىن سۋ شايىپ، قۇتقارۋشىلار 58 ادامدى ەۆاكۋاتسيالاعان ەدى.