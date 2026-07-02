KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اقساي وزەنىندەگى توتەنشە جاعدايدان قورعانىس جۇمىستارى اياقتالدى

    استانا. KAZINFORM - الماتىداعى گيدرولوگيالىق جاعداي تۇراقتى. وزەندەردەگى سۋ دەڭگەيىنىڭ كوتەرىلۋى بايقالمايدى. بۇل تۋرالى ت ج م حابارلادى.

    ТЖМ: Алматыдағы өзендерде су деңгейінің көтерілуі байқалмайды
    فوتو: ت ج م

    ت ج م بولىمشەلەرى سەل قاۋپى بار ۋچاسكەلەرگە تاۋلىك بويى مونيتورينگ جۇرگىزۋدى جالعاستىرىپ جاتىر. الماتىداعى گيدرولوگيالىق جاعداي تۇراقتى. وزەندەردەگى سۋ دەڭگەيىنىڭ كوتەرىلۋى بايقالمايدى.

    ТЖМ: Алматыдағы өзендерде су деңгейінің көтерілуі байқалмайды
    فوتو: ت ج م

    الدىن الۋ ءىس-شارالارى اياسىندا ت ج م مەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ كۇشتەرى اقساي وزەنىنىڭ قورعانىس بوگەتى ماڭىنداعى ارناسىن نىعايتۋ جانە تازارتۋ جۇمىستارىن اياقتادى.

    ТЖМ: Алматыдағы өзендерде су деңгейінің көтерілуі байқалмайды
    فوتو: ت ج م

    جۇرگىزىلگەن جۇمىستاردىڭ ناتيجەسىندە وزەندەگى سۋ دەڭگەيى ايتارلىقتاي تومەندەدى.

    ТЖМ: Алматыдағы өзендерде су деңгейінің көтерілуі байқалмайды
    فوتو: ت ج م

    بۇگىن مورەنالىق كولدەر مەن وزەن باسسەيندەرىنە اەروۆيزۋالدى تەكسەرۋ جۇرگىزۋ جوسپارلانعان.

    ТЖМ: Алматыдағы өзендерде су деңгейінің көтерілуі байқалмайды
    فوتو: ت ج م

    سونىمەن قاتار، ت ج م قىزمەتكەرلەرى ۇلكەن الماتى جانە كىشى الماتى وزەندەرىنىڭ باسسەيندەرىنە ۇزدىكسىز مونيتورينگ جۇرگىزىپ جاتىر.

    Уровень воды реки Аксай в Алматы значительно снизился
    فوتو: ت ج م

    جاعدايدى باقىلاۋ ماقساتىندا مونيتورينگتىك بەكەتتەردە الماتى قالاسى ت ج د، قۇتقارۋ قىزمەتى، «بارىس» رەسپۋبليكالىق جەدەل- قۇتقارۋ جاساعى، ت ج م «قازسەلدەنقورعاۋ» مەكەمەسى جانە پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ 130-دان استام جەكە قۇرامى مەن 20 تەحنيكاسى جۇمىلدىرىلعان.

    جاعداي ت ج م-نىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا.

    ايتا كەتەلىك تۇرگەن - اسسى جولىن سۋ شايىپ، قۇتقارۋشىلار 58 ادامدى ەۆاكۋاتسيالاعان ەدى.

    ايماق اۋارايى الماتى وبلىسى
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور