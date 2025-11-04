اقنار گۇلستاننىڭ ولىمىنە قاتىستى ءىستى ۇ ق ك تەرگەپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - 22 جاستاعى ستۋدەنت اقنار گۇلستاننىڭ ولىمىنە قاتىستى ءىستى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى تەرگەپ جاتىر.
«كورسەتىلگەن فاكتى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ- تەكسەرۋ جۇرگىزىلۋدە. ق ر قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابى 1-بولىگىنە سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتىلۋگە جاتپايدى»، - دەپ حابارلادى ۇ ق ك رەداكتسيانىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا.
ۆەدومستۆو تەرگەۋ قانداي باپ بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ناقتىلاعان جوق.
ەسكە سالايىق، 2024 -جىلعى 20-شىلدەدە الماتىدا 22 جاستاعى ستۋدەنت اقنار گۇلستان قازا تاپقان ەدى. تەرگەۋ نۇسقاسى بويىنشا ول تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ جەتىنشى قاباتىنداعى پاتەر تەرەزەسىنەن قۇلاعان.
الايدا مارقۇمنىڭ اناسى گۇلستان حاميت قىزىنىڭ وزىنە قول جۇمساۋى مۇمكىن ەمەستىگىن ايتىپ، ونىڭ وزگە ادامداردىڭ زورلىق-زومبىلىعى سالدارىنان قازا تاپقانىن مالىمدەگەن. ول ءادىل تەرگەۋ جۇرگىزۋدى تالاپ ەتكەن بولاتىن.
بۇل وقيعا قوعامدا كەڭ رەزونانس تۋدىرعان ەدى. بۇعان دەيىن الماتى قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى بۇل فاكت بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، كۋاگەرلەردەن جاۋاپ الىنىپ، بەينەجازبالار زەرتتەلىپ جاتقانىن حابارلاعان بولاتىن.
كەيىنىرەك ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ بارلىق ۋاجدەرى تولىق كولەمدە تەكسەرىلىپ، بەينەماتەريالدارعا ارنايى ساراپتاما تاعايىندالعانىن اتاپ وتكەن.