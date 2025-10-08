اقنار گۇلستاننىڭ ءولىمى: ءىس قالاي تەرگەلىپ جاتىر؟
استانا. قازاقپارات - KIMEP ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ 22 جاستاعى تۇلەگى ءاقنار گۇلستاننىڭ ولىمىنە قاتىستى ءىستى ۇ ق ك تەرگەپ جاتىر.
اقناردىڭ قازاسى تۋرالى نە بەلگىلى؟
2024-جىلعى شىلدەدە الماتىلىق اقنار گۇلستان كوپقاباتتى ءۇيدىڭ تەرەزەسىنەن قۇلاپ، اۋىر جاراقاتتان قازا تاپتى. مارقۇمنىڭ تۋىستارى ونىڭ وزىنە قول جۇمساعانىنا سەنبەيدى جانە ونى تانىستارى ولتىرگەنىن ايتتى.
مارقۇمنىڭ اناسى گۇلستان قاميتتىڭ ايتۋىنشا، قىزى قۇلار الدىندا ازاپتالعان. ساراپتاما ناتيجەسى بويىنشا اقناردىڭ دەنەسىندە جاراقات ىزدەرى بولعان، تىستەلگەن جانە تىرنالعان جارالار بايقالعان. پاتەردەن سىنعان تىرناقتار مەن جۇلىنعان شاشتار تابىلعان. ايەلدىڭ سوزىنشە، قىزىن ەكى كۋرستاسى ازاپتاپ، كەيىن تەرەزەدەن لاقتىرىپ جىبەرگەن.
ءىستى قازىر قاي ورگان تەرگەپ جاتىر؟
Tengrinews.kz- ءتىڭ رەسمي ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن ءى ءى م وكىلدەرى ءىستى الماتى بويىنشا سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەت دەپارتامەنتى تەرگەپ جاتقانىن مالىمدەدى.
قۇقىق قورعاۋشى ينگا يمانباي بۇل ءىس شامامەن ءبىر جىل بويى الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتىندە بولعانىن ايتتى.
«ءبىز ءى ءى م مەن الماتى پوليتسياسىنا سەنىمسىزدىك بىلدىردىك. باس پروكۋراتۋراعا جۇگىنىپ، ءىستى تەرگەۋ ءۇشىن ۆەدومستۆوارالىق توپ قۇرۋدى سۇرادىق. كەيىن ءىس انتيكورعا بەرىلدى، ال كەيىن ول ۇ ق ك قۇرىلىمىنا ءوتتى»، - دەپ ءتۇسىندىردى ول.
الايدا ۇ ق ك دە، قۇقىق قورعاۋشى ينگا يمانباي دا ءىس قاي باپ بويىنشا تەرگەلىپ جاتقانىن ناقتىلامادى.