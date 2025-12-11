اقنار حاميتتىڭ اناسى تاعى دا ۇندەۋ جاسادى
استانا. قازاقپارات - KIMEP ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ 22 جاستاعى تۇلەگى اقنار حاميتتىڭ ولىمىنە قاتىستى ءىس ءالى دە سوڭىنا جەتپەدى. اقنار حاميتتىڭ اناسى گۇلستان حاميت ادىلدىك ىزدەپ جۇرگەنىن ايتىپ، تاعى ءبىر مارتە ۇندەۋ جاسادى.
گۇلستان حاميت جۋرناليست جانار بايسەمىزگە بەرگەن سۇحباتىندا ءىس سوزبالاڭعا سالىنىپ كەتكەنىن ايتتى.
«قىزىمنىڭ ولىمىنە بايلانىستى ءبىر جارىم جىلدان بەرى قاراي ادىلەت ىزدەپ، شارق ۇرىپ جۇرگەن انامىن. بارماعان ەسىگىم، جازباعان شاعىمىم، كورىسپەگەن ادامىم قالمادى. ءبىراق كۇنى بۇگىنگە دەيىن ءىس سوزبالاڭعا سالىنىپ كەلەدى... قىزىمنىڭ باس بارماعى تۇبىمەن جۇلىنعان. دەنەسىندە قىلعىندىرعان ءىز بار. بىلەگىن تىستەگەن. ۇلكەن دەنە جاراقاتتارى بولعان»، - دەيدى ول.
مارقۇمنىڭ اناسىنىڭ ايتۋىنشا، سول كۇنى قاسىندا بولعان ەكى قىز اقناردىڭ بۇرىنعى ىستەرىن قازبالاپ، قارالاعىسى كەلگەن.
«ماعان قىزىمنىڭ ار-وجدانىن اقتاپ الۋ كەرەك. ول ءوز-ءوزىن ولتىرگەن جوق، كىسى قولىنان كەتتى. اپ-انىق كورىنىپ تۇر»، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، 2024-جىلعى شىلدەدە اقنار حاميت كوپقاباتتى ءۇيدىڭ تەرەزەسىنەن قۇلاپ، اۋىر جاراقاتتان قازا تاپتى. مارقۇمنىڭ تۋىستارى ونىڭ وزىنە قول جۇمساعانىنا سەنبەيدى. بۇعان دەيىن ءىستى ۇ ق ك تەرگەپ جاتقانى ايتىلدى.