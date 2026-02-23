اقنار اداق قىزى: ۇسىنىس تۇسسە، قازاقستاندىق كلۋبتاردا ونەر كورسەتۋگە دايىنمىن
ميلان. KAZINFORM - كونكيمەن جۇگىرۋدە قىتاي قۇراماسىنىڭ ساپىنداعى ۇلتى قازاق سپورتشى اقنار اداق قىزى قازاقستاندىق كاسىپقوي سپورت كلۋبىندا ونەر كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن ايتتى.
قانداسىمىزدىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە كوپتەگەن قازاق جاستارى شەتەلدىك كاسىبي كونكي كلۋبتارىندا باق سىناپ ءجۇر. بۇل سپورتشىنىڭ شەبەرلىگىن شىڭداپ، دەڭگەيىنىڭ وسۋىنە زور ىقپال ەتەدى.
اقنار اداق قىزى قازاقستانداعى كاسىبي كلۋبتار تاراپىنان ناقتى ۇسىنىس تۇسسە، ونى قاراستىرۋعا دايىن ەكەنىن دە جاسىرمادى.
- ەگەر قازاقستاندا كاسىبي كونكيمەن جۇگىرۋ كلۋبتارى ۇسىنىس جاساپ جاتسا، قارسى ەمەسپىن. قازاقستاندىق سپورتشىلاردى جاقسى تانيمىن. جارىستاردا ءجيى كەزدەسىپ، بىرگە شاي ءىشىپ، اڭگىمەلەسىپ تۇرامىز، - دەدى ول.
سپورتشىنىڭ ايتۋىنشا، قىتايداعى قازاق جاستارى اراسىندا قىسقى سپورت تۇرلەرىنە قىزىعۋشىلىق جوعارى.
- قىسقى سپورتقا قىزىعۋشىلىعىم مەكتەپ كەزىنەن باستالدى. العاشقى جاتتىقتىرۋشىم مەنى شورت-ترەككە باۋلىدى. 2020 -جىلى كونكيمەن جۇگىرۋگە تولىق اۋىسىپ، بەيجىڭ وليمپياداسىنا جولداما الدىم. جالپى، شىنجاڭداعى قازاقتار اراسىندا كونكي مەن شاڭعى سپورتىنا قىزىعاتىن جاستار كوپ. بولاشاقتا سولارعا باعىت-باعدار بەرىپ، حالىقارالىق جارىستارعا قاتىسۋىنا كومەكتەسسەم دەگەن نيەتىم بار، - دەدى اقنار اداق قىزى.
ايتا كەتەيىك، كونكيشى اقنار اداق قىزى - شىنجاڭ ولكەسى، قۇتىبي اۋدانىندا دۇنيەگە كەلگەن. بىرنەشە مارتە قىتاي چەمپيونى، قىسقى ازيا ويىندارىنىڭ جانە باسقا حالىقارالىق جارىستاردىڭ جەڭىمپازى.
سونىمەن قاتار، ول بەيجىڭدەگى XXIV قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا قىتاي قۇراماسى ساپىندا ونەر كورسەتكەن.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، اقنار يتالياداعى قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا كونكيمەن جۇگىرۋدەن ايەلدەر اراسىندا كوماندالىق ءىز قۋۋ جانە ماسس-تارت دوداسىندا باق سىنادى.
اۆتور
مۇحتار قاليموللا ۇلى