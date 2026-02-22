اقنار اداق قىزى: قانداستاردىڭ قولداۋىن ءاردايىم سەزەمىن
ميلان. KAZINFORM - يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا-د’امپەسسو قالالارىندا ءوتىپ جاتقان XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا قىتاي قۇراماسى ساپىندا ونەر كورسەتىپ جاتقان قازاق قىزى قازاقستاندىقتارعا سالەم جولدادى.
سپورتشى جارىستاردا جۇرگەندە ءارقاشان قانداستاردىڭ قولداۋىن سەزىنەتىنىن ايتتى.
- شەتەلدەردە ۇلكەن بايراقتى باسەكەلەردە جۇرگەنىمدە قانداستار مەنى تانىپ، جىلى لەبىزدەرىن ءبىلدىرىپ، قولداپ جاتادى. الەۋمەتتىك جەلىلەر ارقىلى دا كوپتەگەن ىزگى تىلەكتەر جولدانىپ، سونىڭ ءبارىن وقىپ ەرەكشە قۋانىپ قالامىن. بارشاڭىزدىڭ قولداۋلارىڭىزدى ءاردايىم سەزەمىن، - دەدى اقنار.
قانداسىمىز قازاقستاندىق جانكۇيەرلەرىنە سالەم جولداپ، جۇرەكجاردى تىلەگىن جەتكىزدى.
- قانىمىز قازاق قوي، شىنىمدى ايتسام قانداستارىمدى كورگەندە قاتتى قۋانىپ، تولقىپ كەتەمىن. بۇل سپورتتا قازاقتار كوپ ەمەس. سوندىقتان قىتاي اتىنان ونەر كورسەتسەم دە، قازاق ۇلتىنىڭ نامىسىن ابىرويمەن قورعاپ جۇرگەنىمدى ماقتان تۇتامىن. قازاقستاندا جانكۇيەرلەرىم كوپ ەكەنىن ەستىدىم. قولداۋلارىڭىز ءۇشىن ۇلكەن راقمەت! الدا بيىك بەلەستەردى باعىندىرۋ ءۇشىن بار كۇش-جىگەرىمدى سالامىن، - دەدى سپورتشى.
ايتا كەتيىك، اقنار اداق قىزى كونكيمەن جۇگىرۋدە ايەلدەر اراسىندا كوماندالىق ءىز قۋۋ جانە ماسس-ستارت دوداسىندا باق سىنادى.
وسىعان دەيىن، قانداسىمىز 2029 -جىلى الماتىدا وتەتىن قىسقى ازيا ويىندارىنا قاتىسقىسى كەلەتىنىن ايتقان بولاتىن.
اۆتور
مۇحتار قاليموللا ۇلى