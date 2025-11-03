اقمولالىق پوليتسەيلەر اۋا رايىنا بايلانىستى جۇرگىزۋشىلەرگە ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - سوڭعى كۇندەرى اقمولا وبلىسىندا اۋا رايى كۇرت وزگەرىپ، جاڭبىر ارالاس قار جاۋا باستادى. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جولداردا كوكتايعاق بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتىپ، جۇرگىزۋشىلەردى ساقتىق شارالارىن كۇشەيتۋگە شاقىردى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋىنە بايلانىستى جول قوزعالىسى قيىنداپ، جول-كولىك وقيعالارىنىڭ تۋىنداۋ قاۋپى ارتىپ وتىر.
- وسىعان وراي ءتارتىپ ساقشىلارى كولىك يەلەرىنە قىس ماۋسىمىنا الدىن الا دايىندىق جۇرگىزۋدى ۇسىنادى: جازعى دوڭگەلەكتەردى قىسقى تۇرىنە اۋىستىرۋ، جىلدامدىقتى ازايتۋ جانە اراقاشىقتىقتى ساقتاۋ قاجەت، - دەپ ەسكەرتتى جول ساقشىلارى.
پوليتسيا بارلىق جۇرگىزۋشىنى جولدا اسا مۇقيات بولىپ، اۋا رايى جاعدايىن باقىلاپ وتىرۋعا شاقىردى.
ايتا كەتەيىك، س ق و- دا قىس قارساڭىندا 4 مىڭ شاقىرىم جول تەكسەرىلىپ، ءبىرقاتار كەمشىلىك انىقتالدى.