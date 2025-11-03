ق ز
    13:30, 03 - قاراشا 2025 | GMT +5

    اقمولالىق پوليتسەيلەر اۋا رايىنا بايلانىستى جۇرگىزۋشىلەرگە ەسكەرتۋ جاسادى

    استانا. KAZINFORM - سوڭعى كۇندەرى اقمولا وبلىسىندا اۋا رايى كۇرت وزگەرىپ، جاڭبىر ارالاس قار جاۋا باستادى. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جولداردا كوكتايعاق بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتىپ، جۇرگىزۋشىلەردى ساقتىق شارالارىن كۇشەيتۋگە شاقىردى.

    ا
    Фото: Видеодан алынған скрин

    ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋىنە بايلانىستى جول قوزعالىسى قيىنداپ، جول-كولىك وقيعالارىنىڭ تۋىنداۋ قاۋپى ارتىپ وتىر.

    - وسىعان وراي ءتارتىپ ساقشىلارى كولىك يەلەرىنە قىس ماۋسىمىنا الدىن الا دايىندىق جۇرگىزۋدى ۇسىنادى: جازعى دوڭگەلەكتەردى قىسقى تۇرىنە اۋىستىرۋ، جىلدامدىقتى ازايتۋ جانە اراقاشىقتىقتى ساقتاۋ قاجەت، - دەپ ەسكەرتتى جول ساقشىلارى.

    پوليتسيا بارلىق جۇرگىزۋشىنى جولدا اسا مۇقيات بولىپ، اۋا رايى جاعدايىن باقىلاپ وتىرۋعا شاقىردى.

    ايتا كەتەيىك، س ق و- دا قىس قارساڭىندا 4 مىڭ شاقىرىم جول تەكسەرىلىپ، ءبىرقاتار كەمشىلىك انىقتالدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
