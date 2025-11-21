اقمولالىق موبيلدى قوسىمشا ورناتىپ، 5 ميلليون تەڭگەسىنەن ايىرىلىپ قالدى
كوكشەتاۋ. KAZINFORM - اقمولا وبلىسى ساندىقتاۋ اۋدانىنىڭ پوليتسيا ءبولىمى الاياقتىق فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىستى تەرگەپ جاتىر، ونىڭ قۇربانى 55 جاستاعى جەرگىلىكتى تۇرعىن.
- بەلگىسىز ادامنىڭ قوڭىراۋنان كەيىن ەر ادام ۇيالى تەلەفونىنا قوسىمشا ورناتىپ، كەلەسى كۇنى دەپوزيتتە ساقتالعان 5000000 تەڭگەدەن ايىرىلىپ قالدى. بۇل رەتتە ءوتىنىش بەرۋشى قانداي دا ءبىر كودتاردى، جەكە دەرەكتەردى نەمەسە بانكتىك شوتتاردى ەشكىمگە ايتپاعان، سونداي-اق اقشا اۋدارماعان، - دەلىنگەن پوليتسيا حابارلاماسىندا.
اۋىل تۇرعىنى ءوزىن ۇلتتىق بانكتىڭ قىزمەتكەرلەرى بولىپ تانىستىرعان بەلگىسىز ادامداردان قوڭىراۋ تۇسكەنىن ايتقان. ولار ەر ادامدى اقشانى ءبىر بانكتىڭ دەپوزيتىنەن ەكىنشىسىنە اۋدارۋعا كوندىرگەن.
كەيىننەن اقمولالىق دەپوزيتىن تەكسەرگەندە، ول 2,5 ميلليون تەڭگەدەن ەكى ترانزاكتسيامەن 5000000 تەڭگە ءۇشىنشى تۇلعانىڭ شوتتارىنا اۋدارىلعانىن بىلگەن.
قازىرگى ۋاقىتتا پوليتسيا جەدەل جانە تەرگەۋ ءىس- شارالارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
ايتا كەتەلىك الماتىدا ينتەرنەت-الاياقتىققا پايدالانىلعان ارنايى جابدىق تاركىلەندى.