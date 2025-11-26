اقمولا وبلىسىنىڭ تۇرعىنى الاياقتارعا 20 ميلليون تەڭگەگە الدانىپ قالدى
كوكشەتاۋ. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىنىڭ تۇرعىنى الاياقتارعا 20 ميلليون تەڭگەگە الدانىپ قالعان، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
اقمولا وبلىسىنىڭ 60 جاستاعى تۇرعىنى ينۆەستيتسيالارمەن بايلانىستى ەڭ كوپ تارالعان الاياقتىق سحەمالاردىڭ ءبىرىنىڭ قۇربانى بولدى. ورتا مەكتەپتە جۇمىس ىستەيتىن مۇعالىم الاياقتارعا ءۇش اي ىشىندە جيناقتارىن كوبەيتۋ ماقساتىندا 20 ميلليون تەڭگەدەن استام قارجى جىبەرگەن.
تەرگەۋ بارىسىندا بەلگىلى بولعانداي، وسى جىلدىڭ تامىز ايىندا جابىرلەنۋشى Instagram جەلىسىنەن اقشا كوبەيتۋ جارناماسىن كورگەن. حابارلاندىرۋدا ولار اقشا سالۋدان جوعارى پايدا تابۋعا بولاتىنىن ايتىپ، سىلتەمە ارقىلى قاراپايىم تىركەۋدەن ءوتۋدى ۇسىنعان.
سايتقا كىرگەننەن كەيىن جابىرلەنۋشى جەكە كابينەت قۇرىپ سودان كەيىن «قارجىلىق كەڭەسشىلەر» ديۆيدەندتەر الۋ ءۇشىن تۇراقتى اۋدارىمداردى ورىنداۋعا سەندىرە وتىرىپ، ونىمەن بەلسەندى تۇردە بايلانىسا باستادى. ءۇش اي ىشىندە ايەل 50 اۋدارىم جاساعان.
- 24 - قاراشادا جابىرلەنۋشى الاياقتىقتىڭ قۇربانى بولعانىن ءتۇسىنىپ، پوليسياعا جۇگىندى. ءوتىنىش بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، قاجەتتى ءىس-شارالار جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
كيبەرپوليسەيلەر اتاپ وتكەندەي، جالعان ينۆەستيتسيالارمەن بايلانىستى الاياقتىقتار قازاقستاندا كەڭ تارالعان الاياقتىقتاردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى.
- الاياقتار الەۋمەتتىك جەلىلەردە جارنامانى پايدالانادى، ءىرى كومپانيالاردىڭ اتىن جامىلىپ، تەز تابىس تابۋعا ۋادە بەرەدى. مۇنداي الداۋدىڭ قۇربانى بولماس ءۇشىن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى ءاردايىم اقپارات كوزىن تەكسەرىپ، بەلگىسىز كەڭەسشىلەردىڭ نۇسقاۋى بويىنشا اقشا اۋدارماۋعا جانە جەكە مالىمەتتەرىن بەرمەۋگە كەڭەس بەرەدى، - دەپ قوستى اقپاراتتىق مەديا-پورتال.
ايتا كەتەيىك، تۇركىستان وبلىسىندا ينتەرنەت الاياقتار 70 ميلليون تەڭگەدەن اسا قاراجات جىمقىرعان.