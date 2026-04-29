اقمولا وبلىسىنىڭ اكىمى مارات احمەتجانوۆ بوكسشىعا ءۇيدىڭ كىلتىن تابىستادى
استانا. قازاقپارات - اقمولا وبلىسىنىڭ اكىمى مارات احمەتجانوۆ بوكستان الەم جانە ازيا چەمپيونى اتانعان ورازبەك اسىلقۇلوۆقا ەكى بولمەلى پاتەر كىلتىن تابىستادى.
بۇعان دەيىن سپورتشىنىڭ پاتەرسىز جۇرگەنى ايتىلعان ەدى. سالتاناتتى ءىس-شارا ازيا چەمپيوناتىندا جەڭىسكە جەتكەننەن كەيىن ۇيىمداستىرىلدى.
بوكستان جەتستىككە جەتىپ جاتسىڭ. دەمەۋشىلەرمەن بىرگە ساعان پاتەر كىلتىن تابىستايمىز. بوكس فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى الدا ازيادادا باق سىنايتىنىڭدى ايتتى. اقمولانىڭ عانا ەمەس، ەلىمىزدىڭ ابىرويىن كوتەرە بەر. كوكشەنىڭ جىگىتتەرى جىگەرلى، نامىستى ەكەنىن كورسەتىپ، ارتىڭنان شاكىرتتەر ەرە بەرسىن، - دەدى وبلىس اكىمى.
سونىمەن قاتار وبلىس اكىمدىگى اسىلقۇلوۆتىڭ باپكەرىنە ءبىر ميلليون تەڭگە كولەمىندە سەرتيفيكات سىيلادى.
ايتا كەتەرلىگى، بۇعان دەيىن 60 كەلى سالماقتا ونەر كورسەتەتىن ۇلتتىق قۇراما بوكسشىسىنىڭ اناسىمەن بىرگە جالدامالى پاتەردە تۇراتىنى تۋرالى اقپارات تارادى.
ورازبەك اسىلقۇلوۆ اقمولا وبلىسىنىڭ جاقسى اۋدانىندا دۇنيەگە كەلگەن. 2011-جىلدان بەرى بوكسپەن اينالىسادى. ول 2025-جىلى IBA نۇسقاسى بويىنشا الەم چەمپيونى اتاندى. بيىل ءبىرىنشى رەت ازيا چەمپيوناتىندا توپ جاردى.