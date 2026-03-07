11:42, 07 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
اقمولا وبلىسىنداعى كەنىشتە قايعىلى وقيعا بولدى
كوكشەتاۋ. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىنىڭ بەستوبە كەنتىندەگى كەنىش شاحتاسىنان ەر ادامنىڭ ءمايىتى تابىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا پوليتسيا ونىڭ جەكە باسىن انىقتاپ جاتىر.
ستەپنوگورسك قالاسىنا قاراستى بەستوبە كەنتىندەگى كەنىشتە تاعى ءبىر جازاتايىم وقيعا تىركەلدى. وندا الدىن الا مالىمەت بويىنشا قازا تاپقان ادام قازبا جۇمىسىن زاڭسىز جۇرگىزۋى مۇمكىن.
اقمولا وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا قازا بولعان ادامنىڭ جەكە باسىن جانە وقيعانىڭ ءمان-جايىن انىقتاۋعا باعىتتالعان قاجەتتى تەرگەۋ شارالارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو وكىلدەرى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن «بوگاتىر كومىر» كەنىشىندە جۇمىسشى توققا ءتۇسىپ كوز جۇمعانىن جازعان ەدىك.