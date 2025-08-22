اقمولا وبلىسىندا زاڭسىز جۇمىس ىستەپ جۇرگەن 440 تاكسي جۇرگىزۋشىسى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - زاڭسىز جۇرگەن بارلىق جۇرگىزۋشىلەر اكىمشىلىك جاۋاپقا تارتىلدى.
اقمولا وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ حابارلاۋىنشا، وڭىردە ارنايى رۇقسات قۇجاتتارىنسىز ادام تاسىمالداۋ جاعدايلارى جيىلەپ بارادى.
مىسالى، بيىلعى جىلدىڭ 21-تامىزىندا «استانا - پەتروپاۆل» اۆتوجولىنىڭ 243-شاقىرىمىندا پاترۋلدىك پوليسيا قىزمەتكەرلەرى ءتيىستى رۇقسات قۇجاتتارى جوق جۇرگىزۋشىنىڭ كوممەرتسيالىق تاسىمالمەن اينالىسىپ جۇرگەنىن انىقتادى.
- جۇرگىزۋشىگە قاتىستى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 463-بابى بويىنشا اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلدى. ەر ادامنىڭ جولاۋشىلاردى تاسىمالداۋعا ليتسەنزياسى مەن قاجەتتى رۇقساتتارى بولماسا دا، ءار جولاۋشىدان 6 مىڭ تەڭگەدەن العانى انىقتالدى. مۇنداي ارەكەتتەر تەك زاڭبۇزۋشىلىق قانا ەمەس، سونىمەن قاتار ازاماتتاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ توندىرەدى. مۇنداي جۇرگىزۋشىلەر كولىك قۇرالدارىنىڭ تەحنيكالىق جاي-كۇيى مەن قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ەلەمەيدى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو وكىلدەرى.
جىل باسىنان بەرى اقمولا وبلىسىندا جەكە تاسىمالداۋشىلاردىڭ زاڭسىز قىزمەتىنە قاتىستى 440 جاعداي تىركەلگەن. ولاردىڭ بارلىعى اكىمشىلىك جاۋاپقا تارتىلدى.
پوليسيا قىزمەتكەرلەرى جولاۋشىلارعا، اسىرەسە قالاارالىق تاسىمال كەزىندە، جولعا شىقپاس بۇرىن جۇرگىزۋشىنىڭ ليسەنزياسىنىڭ بار- جوعىن مىندەتتى تۇردە تەكسەرۋگە جانە اقشا ۇنەمدەيمىن دەپ ءوز باستارىن قاتەرگە تىكپەۋگە كەڭەس بەردى.