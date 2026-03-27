22:23, 27 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
اقمولا وبلىسىندا قار سۋى جولدى شايىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - سۋ شايىپ كەتكەن جەرلەرگە باقىلاۋ بەكەتتەرى ورناتىلدى.
اقمولا وبلىسى زەرەندى اۋدانىنداعى يگىلىك اۋىلىنىڭ تۇرعىندارى جولدىڭ شايىلىپ كەتۋىنەن اۋىلعا كولىك قاتىناسى قيىنداعانىن ايتىپ، شاعىمدانعان.
زەرەندى اۋداندىق اكىمشىلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ەرىگەن سۋ اعىنى سالدارىنان يگىلىك-جامانتۇز جولىنداعى سۋ وتكىزگىش قۇبىر شايىلىپ كەتكەن.
- قاناي ءبي اۋىلى ارقىلى بالاما جول بار. شايىلىپ جاتقان جەردە باقىلاۋ بەكەتتەرى ورناتىلدى. قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى سۋ دەڭگەيى تومەندەگەننەن كەيىن جۇرگىزىلەدى. اۋىلدا سۋ تاسقىنى قاۋپى جوق. جاعدايدى جەرگىلىكتى بيلىك ۇنەمى باقىلاپ وتىر، - دەپ ءتۇسىندىردى اكىمشىلىك.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن كوكشەتاۋدا كوپىر وپىرىلعانى حابارلانعان بولاتىن.