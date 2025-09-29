اقمولا وبلىسىندا قارۋ مەن وق-دارىلەر تابىلدى
استانا. KAZINFORM - استانا-قاراعاندى اۆتوجولىندا، ارشالى اۋدانىنىڭ ءشوپتىقول ەلدى مەكەنىنىڭ ماڭىندا اتىس قارۋى مەن ءارتۇرلى كاليبرلى وق-دارىلەر تابىلىپ، تاركىلەندى. بۇل تۋرالى اقمولا وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ارشالى اۋدانى پروكۋراتۋراسى اقمولا وبلىسى پروكۋراتۋراسىنىڭ ۇيلەستىرۋىمەن، قاماۋدا جازاسىن وتەۋشى تۇلعامەن وتكىزىلگەن كونفيدەنتسيالدى اڭگىمە بارىسىندا اتىس قارۋى بار جاسىرىن ورىن تۋرالى اقپارات العان.
- اتالعان اقپاراتتى تەكسەرۋ بارىسىندا استانا- قاراعاندى اۆتوجولىندا، ارشالى اۋدانىنىڭ ءشوپتىقول ەلدى مەكەنىنىڭ ماڭىندا اتىس قارۋى مەن ءارتۇرلى كاليبرلى وق-دارىلەر تابىلىپ، تاركىلەندى.
قارۋ-جاراق پەن وق-دارىلەردىڭ ەل اۋماعىنا شەتەلدەن اكەلىنگەن بولۋى مۇمكىن (قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارۋ- جاراعى قۇرامىندا جوق)، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسى دەرەك بويىنشا قىلمىستىق كودەكستىڭ 287-بابىنىڭ 3-بولىگى بويىنشا الدىن الا تەرگەۋ باستالدى.
ايتا كەتەلىك قارۋ-جاراق ساۋداسىنا قاتىستى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ءبىرقاتار بۇيرىعى وزگەرگەن ەدى