اقمولا وبلىسىندا كافەدەگى جارىلىس: تاعى ەكى ادام كۇدىككە ءىلىندى
كوكشەتاۋ. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى شۋچينسك قالاسىنداعى «سەنتر پلوۆا Loft» كافەسىندە ابايسىزدا ەكى جانە ودان دا كوپ ادامنىڭ ولىمىنە اكەپ سوقتىرعان ءورت قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن بۇزۋ فاكتىسى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋدى جالعاستىرىپ جاتىر.
بيىل 20-ساۋىردە ارنايى پروكۋرورلار اۆتوموبيل گاز قۇيۋ ستانسياسىنىڭ ديرەكتورىن، سونداي-اق گاز باللونداردى جەتكىزۋشىنى ۇستادى. وبلىستىق پروكۋراتۋرا مالىمەتىنشە، ولار باللونداردى تولتىرۋ جانە جەتكىزۋ بويىنشا قىزمەتتەر كورسەتۋ كەزىندە زاڭناما تالاپتارىن بۇزدى دەگەن كۇدىككە ءىلىنىپ وتىر.
كۇدىكتىلەردىڭ ارەكەتتەرى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 306- بابىنىڭ 3-بولىگى بويىنشا (ابايسىزدا ەكىدەن كوپ ادامنىڭ اۋىر زارداپتارى مەن ولىمىنە اكەپ سوققان، تۇتىنۋشىلاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعى قاۋىپسىزدىگىنىڭ تالاپتارىنا ساي كەلمەيتىن قىزمەتتەر كورسەتۋ) سارالاندى. اتالعان باپ سانكسياسى 8 جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ تۇرىندەگى جازانى كوزدەيدى.
كۇدىكتىلەردىڭ بىرىنە قاتىستى سوتتىڭ سانكسياسىمەن قاماۋدا ۇستاۋ تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسى، ەكىنشىسىنە- ءۇي قاماعى تاڭدالدى.
سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جالعاسىپ جاتىر. ءىس بويىنشا تۇپكىلىكتى شەشىمدى سوت قابىلدايدى.
ق پ ك 201-بابىنا سايكەس وزگە دە ءمان-جايلار جاريا ەتۋگە جاتپايدى.
ايتا كەتەيىك، شۋچەدەگى «پالاۋ ورتالىعىندا» ورتتەن قازا تاپقاندار سانى 12 ادامعا جەتتى.
اقمولا وبلىسىندا «پالاۋ ورتالىعى» كافەسىنىڭ يەسى ۇستالدى.