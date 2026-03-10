    10:23, 10 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    اقمولا وبلىسىندا جول جابىلدى

    استانا. KAZINFORM - قازاۆتوجول اقمولا وبلىسىندا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلعانىن حابارلادى.

    فوتو: اعىباي اياپبەرگەنوۆ / Kazinform

    2026 -جىلعى 10-ناۋرىز ساعات 9:30-دا اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى كەلەسى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا بارلىق كولىك ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.

    - «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - قوستاناي - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 16-135-شاقىرىم ارالىعى (استانا قالاسى - استاراحانكا اۋىلى)؛

    - «استانا - قورعالجىن (قورعالجىن قورىعىنا كىرەبەرىس جولىمەن)» اۆتوجولىنىڭ 19-180-شاقىرىم ارالىعى (استانا قالاسى - قاراجار اۋىلى).

    جولدى 2026 -جىلعى 10-ناۋرىز ساعات 12:00 دە اشۋ جوسپارلانعان.

    1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ، تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋعا بولادى.

     

    Бейсен Сұлтан
