اقمولا وبلىسىندا جول جابىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاۆتوجول اقمولا وبلىسىندا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلعانىن حابارلادى.
2026 -جىلعى 10-ناۋرىز ساعات 9:30-دا اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى كەلەسى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا بارلىق كولىك ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
- «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - قوستاناي - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 16-135-شاقىرىم ارالىعى (استانا قالاسى - استاراحانكا اۋىلى)؛
- «استانا - قورعالجىن (قورعالجىن قورىعىنا كىرەبەرىس جولىمەن)» اۆتوجولىنىڭ 19-180-شاقىرىم ارالىعى (استانا قالاسى - قاراجار اۋىلى).
جولدى 2026 -جىلعى 10-ناۋرىز ساعات 12:00 دە اشۋ جوسپارلانعان.
1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ، تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋعا بولادى.