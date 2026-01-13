اقمولا وبلىسىندا جانۋارلاردىڭ ادامعا شابۋىلى جيىلەپ بارادى
كوكشەتاۋ. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ قاڭتار ايىنىڭ باسىنان بەرى وبلىستا جانۋارلاردىڭ ادامعا شابۋىلداعان 44 جاعدايى تىركەلدى.
اقمولا وبلىسىنىڭ باس مەملەكەتتىك سانيتارلىق دارىگەرى سەرىك ومارحانوۆ ەپيدەميولوگيالىق جاعدايعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
اقمولا وبلىسى بويىنشا مەملەكەتتىك ساراپتاما دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، بىلتىر 12-ايدا جانۋارلاردىڭ ادامدى تىستەۋى بويىنشا شاعىمدارى 2024 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 544 جاعدايعا نەمەسە 21,9 پايىز وسكەن. جىل بويى 2481 ادام مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنگەن.
- وتىنىشتەردىڭ باسىم بولىگى كوكشەتاۋ قالاسىنا تيەسىلى - جالپى ساننىڭ 24,1 پايىز. ماسەلەن، 2025 -جىلدىڭ 12 ايىندا كوكشەتاۋدا 600 شاقىرۋ تىركەلسە، ونىڭ 194 ى (32,3 پايىز) بالالار مەن جاسوسپىرىمدەردەن بولعان، - دەدى سەرىك ومارحانوۆ.
ءوتىنىش بىلدىرگەندەردىڭ ىشىنەن 2481 ادام ۆاكسيناتسيالاۋعا تاعايىندالدى، 2472 ادام (99,6 پايىز) ەكپە الدى، ونىڭ ىشىندە 1639 ادامعا (66,3 پايىز) انتيرابيالىق ۆاكسينا سالىنسا، يممۋنوگلوبۋلين جانە انتيرابيالىق ەكپە 833 تۇرعىنعا (33,7 پايىز) ەگىلدى.
بۇل رەتتە 963 ءوتىنىش ءبىلدىرۋشى - اۋىل تۇرعىندارى. 2025 -جىلى ءوتىنىش بەرگەندەردىڭ ەڭ كوپ پايىزى 6-14 جاس ارالىعىنداعىلار بولدى - 673 (27,1 پايىز).
2026 -جىلدىڭ قاڭتار ايىنىڭ باسىنان بەرى وبلىستا ادامدى تىستەۋدىڭ 44 دەرەگى تىركەلگەن.
- ولاردىڭ 59 پايىزىن ءيت قاپقان، 38,6 پايىزىن مىسىق تىرناپ، تىستەگەن. شاقىرۋلاردىڭ باسىم بولىگى كوكشەتاۋ قالاسىنان - 12 جاعداي (27,2 پايىز). ونىڭ تورتەۋى بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر اراسىندا، سەگىزى ەرەسەكتەر اراسىندا تىركەلدى، - دەپ قوستى وبلىستىڭ باس سانيتارلىق دارىگەرى.
كومەك سۇراعانداردىڭ ەڭ كوبى 46 جاستان اسقان ادامدار اراسىندا تىركەلدى. بۇل بويىنشا 14 دەرەك بولسا، 6-14 جاس ارالىعىنداعى بالالار اراسىندا 12 جاعداي انىقتالدى. 18-25 جاس ارالىعىنداعى جاستار اراسىندا 5 جاعداي، 36-40 جاستاعىلار – 4، بەس جاسقا دەيىنگىلەر اراسىندا ءۇش جاعداي تىركەلسە، 15-17 جاس ارالىعىندا - ەكى، 26-30 جاستا - ەكى، 31-35 جاس ارالىعىندا - ءبىر، 41-45 جاس ارالىعىنداعى ءبىر ادام كومەك الدى.