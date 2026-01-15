اقمولا وبلىسىندا عىلىمدى قولداۋعا بولىنگەن قارجى تالان-تاراجعا تۇسكەن
استانا. KAZINFORM - وبلىس پروكۋراتۋراسى عىلىمدى دامىتۋ جانە وتاندىق ءوندىرىستى قولداۋ ماقساتىندا بولىنگەن مەملەكەتتىك گرانتتىق قاراجاتتىڭ ءتيىمدى جۇمسالۋىنا تەكسەرۋ جۇرگىزدى، دەپ حابارلايدى ق ر باس پروكۋراتۋراسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
تەكسەرۋ بارىسىندا گرانت قاراجاتىن ءتيىمسىز پايدالانۋ، جوبالاردىڭ قايتالانۋى، مەملەكەتتىك مۇلىكتىڭ ءبۇلىنۋى، سونداي-اق مالىمدەلگەن باستامالاردىڭ تولىق ىسكە اسىرىلماۋى فاكتىلەرى انىقتالدى.
اتاپ ايتقاندا، ءبىر جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىكتىڭ قىزمەتىندە 295 ميلليون تەڭگە كولەمىندەگى گرانتتىق قاراجاتتىڭ ءتيىمسىز پايدالانىلعانى بەلگىلى بولدى. اتالعان قاراجات زاۋىت سالۋ جانە ءونىم ءوندىرۋ ماقساتىندا بولىنگەنىمەن، ول نىسانالى ماقساتىنا ساي جۇمسالماعان. قازىرگى ۋاقىتتا بۇل قاراجاتتى سوت تارتىبىمەن مەملەكەتكە قايتارۋ بويىنشا شارالار قابىلدانىپ جاتىر.
تاعى ءبىر جاعدايدا عىلىمي ورتالىقتاردىڭ ءبىرىنىڭ لاۋازىمدى تۇلعالارى عىلىمي زەرتتەۋلەر اياسىندا وندىرىلگەن 850 توننادان استام تۇقىمدىق استىقتى پوليگونعا شىعارىپ تاستاعان. سونىڭ سالدارىنان مەملەكەتكە 100 ميلليون تەڭگەدەن استام زالال كەلتىرىلگەن.
- سالعىرتتىق دەرەگى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 371-بابىنىڭ 2-بولىگىنە سايكەس قىلمىستىق ءىس تىركەلدى. تەكسەرۋ ناتيجەسىندە مەملەكەتتىك قارجىلاندىرۋدىڭ بولىنگەنىنە قاراماستان، بەكىتىلگەن جوسپارلارعا سايكەس ىسكە اسىرىلماعان 13 عىلىمي جوبا انىقتالدى. بۇل باعىتتاعى جۇمىستار ءالى ءجۇرىپ جاتىر، - دەلىنگەن باس پروكۋراتۋرانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان اقپاراتتا.
