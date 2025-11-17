اقمولا وبلىسىندا بۇرىن كىسى ولتىرگەن ادام قامقورشى رەتىندە تاعايىندالعان
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسى پروكۋراتۋراسىنىڭ تالداۋ ناتيجەسى بويىنشا ۋاكىلەتتى ورگانداردىڭ تاراپىنان ادام ءولتىرۋ جانە وزگە دە قىلمىستار ءۇشىن سوتتالعان تۇلعالاردى قامقورشى رەتىندە تاعايىنداۋ دەرەكتەرى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى وبلىستىق پروكۋراتۋرانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس، قامقورشىلار مەن قورعانشىلار بولىپ پسيحيكالىق اۋرۋلارى بار نەمەسە سوتتالعان ادامدار تاعايىندالماۋعا ءتيىس.
ماسەلەن، ەكى بىردەي ارەكەتكە قابىلەتسىز تۇلعاعا بۇرىن كىسى ولتىرگەنى ءۇشىن سوتتالعان ادام قامقورشى بولعان.
بۇدان باسقا، ارەكەتكە قابىلەتسىز ازاماتقا قامقورشى رەتىندە «شيزوفرەنيا» دياگنوزى(پسيحيكالىق اۋىتقۋى بار - رەد.) قويىلعان ازامات تاعايىندالعان.
سونداي-اق، ۋاكىلەتتى ورگاندارمەن ارەكەتكە قابىلەتسىز ازاماتتاردى ەسەپتەن شىعارۋ جونىندە شارالار قابىلدانباعان.
ناتيجەسىندە، وبلىستىڭ 28 قايتىس بولعان تۇلعاسى ءالى دە «ارەكەتكە قابىلەتسىز» ساناتىنداعى ەسەپتە تۇرعان تۇلعالار قاتارىندا كورسەتىلگەن.
پروكۋرورلىق قاداعالاۋ شارالارى ناتيجەسىندە بۇرىن سوتتالعان قامقورشىلار جانە پسيحيكالىق اۋىتقۋى بار تۇلعالار ءوز مىندەتتەرىنەن شەكتەتىلدى، دەرەكتەر زاڭناماعا سايكەستەندىرىلدى، جاۋاپتى تۇلعالار تارتىپتىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
وبلىس پروكۋراتۋراسى وسال توپتاعى ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ بويىنشا جۇمىستاردى جالعاستىرۋدا.