اقمولا وبلىسىندا استاناعا قۇجاتسىز ەت تاسىمالداۋ دەرەكتەرى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىندا ەلورداعا ۆەتەريناريالىق جانە ىلەسپە قۇجاتتارسىز ەت تاسىمالداعان ەكى كولىك توقتاتىلدى.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، «استانا - اتباسار - جاقسى» اۆتوجولىنىڭ 25-شاقىرىمىندا «گازەل» ماركالى اۆتوكولىك تەكسەرىلگەن. جۇك بولىگىن قاراۋ كەزىندە ءتورت ءىرى قارا مالدىڭ ۇشاسى تابىلعان. جۇرگىزۋشى جۇككە قاتىستى ۆەتەريناريالىق جانە ىلەسپە قۇجاتتارىنىڭ جوق ەكەنىن بىردەن مويىنداعان.
وسى باعىتتا ءدال سول ۋاقىتتا تاعى ءبىر قۇقىق بۇزۋشىلىق تىركەلگەن. پوليتسەيلەر «Volkswagen Transporter» ماركالى شاعىن اۆتوبۋستى توقتاتىپ، سالوننان التى ءىرى قارا مال ۇشاسىن انىقتاعان. جۇرگىزۋشىنىڭ ايتۋىنشا، ەت استانا قالاسىندا ساتۋعا ارنالعان.
ەكى جاعدايدا دا ۆەتەريناريالىق ىلەسپە قۇجاتتاردىڭ بولماۋى بەلگىلەنگەن تالاپتاردىڭ بۇزىلۋى بولىپ سانالادى. جۇرگىزۋشىلەر جاقىن ماڭداعى پوليتسيا بولىمىنە جەتكىزىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا ۋچاسكەلىك ينسپەكتورلار زاڭناماعا سايكەس ءتيىستى شارالاردى قابىلداپ جاتىر.
اقمولا وبلىسى پ د پاترۋلدىك پوليتسيا روتاسىنىڭ 3-ۆزۆود كومانديرى باقىت قابكەشتىڭ ايتۋىنشا، ازاماتتار كوبىنە جەكە وندىرگەن ەت ونىمدەرىن قۇجاتسىز تاسىمالدايدى.
- الايدا ۆەتەريناريالىق انىقتامالار مەن راستايتىن قۇجاتتاردىڭ بولماۋى ەلەۋلى سۇراقتار تۋىنداتادى. سەبەبى مۇنداي قۇجاتتار ەتتىڭ اۋرۋ مالدان الىنباعانىن جانە ۇرلىق جولىمەن تابىلماعانىن راستايدى، - دەدى ول.
پوليتسيا ازاماتتاردى زاڭ تالاپتارىن ساقتاۋعا جانە ەت ونىمدەرىن تاسىمالداۋ كەزىندە بارلىق قاجەتتى قۇجاتتاردى وزىمەن بىرگە الىپ جۇرۋگە شاقىردى.
