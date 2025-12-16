15:07, 16 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
اقمولا وبلىسىندا 6 ادام قار قۇرساۋىندا قالىپ قويعان
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىنىڭ جارقايىڭ اۋدانىندا قارلى بوران سالدارىنان جولدا قالىپ قويعان 6 ادامعا توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرى كومەك كورسەتتى.
ت ج م مالىمەتىنشە، جەڭىل اۆتوكولىك جولاۋشىلارىمەن بىرگە قوستاناي وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان دەرجاۆينسك قالاسى باعىتىندا كەلە جاتىپ، جولدان شىعىپ كەتكەن. سونىڭ سالدارىنان كولىكتەگى ازاماتتار باعىتىنان اداسىپ، قوزعالىستى ءوز بەتىنشە جالعاستىرا الماعان.
وقيعا ورنىنا جەدەل جەتكەن قۇتقارۋشىلار التى ادامدى قاۋىپسىز جەرگە ەۆاكۋاتسيالاپ، ولاردى جىلىتۋ پۋنكتىنە ورنالاستىردى. زارداپ شەككەندەر جوق.
توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى قىسقى كەزەڭدە الىس جولعا شىعار الدىندا اۋا رايى بولجامىن مۇقيات قاداعالاپ، جولداعى قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاۋعا جانە قولايسىز مەتەوجاعدايلاردى ەسكەرۋگە شاقىردى.