اقمولا وبلىسىندا 32 ادام «گونكونگ تۇماۋىن» جۇقتىرعان
كوكشەتاۋ. KAZINFORM - اقمولا وبلىسى بويىنشا «گونكونگ تۇماۋى» ەڭ كوپ كوكشەتاۋ قالاسىندا تىركەلگەن.
اقمولا وبلىسىنىڭ باس مەملەكەتتىك سانيتاريالىق دارىگەرى سەرىك ومارحانوۆتىڭ مالىمەتىنشە، ەپيدەميولوگيالىق ماۋسىم باستالعالى وڭىردە ءجىتى رەسپيراتورلىق ۆيرۋستىق ينفەكسيانىڭ 42750 جاعدايى تىركەلگەن. وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا ناۋقاستار سانى وسكەن. 2024 -جىلى 42006 جاعداي انىقتالدى. ناۋقاستاردىڭ 28733 (%67) 14 جاسقا دەيىنگى بالالار.
- ەپيدەميالىق ماۋسىم باستالعالى A (H3N2) ءتيپتى نەمەسە قازاقستاندا 2001 -جىلدان بەرى انىقتالىپ كەلە جاتقان «گونكونگ» تۇماۋىنىڭ 32 زەرتحانالىق راستالعان جاعدايى تىركەلدى. كوكشەتاۋ قالاسىندا - 17، ارشالى اۋدانىندا - 13، اتباسار اۋدانىندا جانە ستەپنوگورسك قالاسىندا - ءبىر-ءبىر جاعدايدان انىقتالدى. ونىڭ ىشىندە 8 جاعداي 14 جاسقا دەيىنگى بالالار اراسىندا تىركەلىپ، ول جالپى ناۋقاستاردىڭ 25 پايىزىن قۇرادى، - دەدى سەرىك ومارحانوۆ.
سونداي- اق COVID-19 عا جۇرگىزىلگەن 980 زەرتتەۋ ۇلگىسىنىڭ ەشقايسىسىنان وڭ ناتيجە شىقپاعان.
وڭىردە ا (H1N1)، ا (H3N2) جانە ۆ ءتيپتى تۇماۋعا قارسى 83162 ادام ەگىلگەن.
- ب م س ك دەڭگەيىندە مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ ءۇشىن 156 موبيلدى بريگادا، 34 سۇزگى-كابينەت، ونىڭ ىشىندە جۇكتى ايەلدەر مەن بالالارعا ارنالعان 12 كابينەت جۇمىس ىستەيدى. جەدەل مەديتسينالىق جاردەم كورسەتۋگە 76 بريگادا جۇمىلدىرىلعان، - دەپ اتاپ ءوتتى وبلىستىڭ باس سانيتاريالىق دارىگەرى.
ينفەكتسيالىق ستاتسيونارلاردا جانە مامانداندىرىلعان اۋرۋحانالاردىڭ ينفەكتسيالىق بولىمشەلەرىندە 191 توسەك-ورىن دايىندالعان، قوسىمشا 133 رەزەرۆتىك توسەك بەكىتىلگەن: 107 ءسى - ەرەسەكتەرگە، 26 سى - بالالارعا ارنالعان.
2025 -جىلدىڭ 25 - قاراشاسىنداعى جاعداي بويىنشا 100 پاتسيەنت، ونىڭ ىشىندە 28 بالا اۋرۋحاناعا جاتقىزىلعان. توسەك-ورىن جۇكتەمەسى 52 پايىزدى قۇرايدى. رەانيماتسيالىق ورىندار ازىرگە بوس.