ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:52, 26 - قاراشا 2025 | GMT +5

    اقمولا وبلىسىندا 32 ادام «گونكونگ تۇماۋىن» جۇقتىرعان

    كوكشەتاۋ. KAZINFORM - اقمولا وبلىسى بويىنشا «گونكونگ تۇماۋى» ەڭ كوپ كوكشەتاۋ قالاسىندا تىركەلگەن.

    «Гонконг» тұмауы
    فوتو: istockphoto

    اقمولا وبلىسىنىڭ باس مەملەكەتتىك سانيتاريالىق دارىگەرى سەرىك ومارحانوۆتىڭ مالىمەتىنشە، ەپيدەميولوگيالىق ماۋسىم باستالعالى وڭىردە ءجىتى رەسپيراتورلىق ۆيرۋستىق ينفەكسيانىڭ 42750 جاعدايى تىركەلگەن. وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا ناۋقاستار سانى وسكەن. 2024 -جىلى 42006 جاعداي انىقتالدى. ناۋقاستاردىڭ 28733  (%67) 14 جاسقا دەيىنگى بالالار.

    - ەپيدەميالىق ماۋسىم باستالعالى A (H3N2) ءتيپتى نەمەسە قازاقستاندا 2001 -جىلدان بەرى انىقتالىپ كەلە جاتقان «گونكونگ» تۇماۋىنىڭ 32 زەرتحانالىق راستالعان جاعدايى تىركەلدى. كوكشەتاۋ قالاسىندا - 17، ارشالى اۋدانىندا - 13، اتباسار اۋدانىندا جانە ستەپنوگورسك قالاسىندا - ءبىر-ءبىر جاعدايدان انىقتالدى. ونىڭ ىشىندە 8 جاعداي 14 جاسقا دەيىنگى بالالار اراسىندا تىركەلىپ، ول جالپى ناۋقاستاردىڭ 25 پايىزىن قۇرادى، - دەدى سەرىك ومارحانوۆ.

    سونداي- اق COVID-19 عا جۇرگىزىلگەن 980 زەرتتەۋ ۇلگىسىنىڭ ەشقايسىسىنان وڭ ناتيجە شىقپاعان.

    وڭىردە ا (H1N1)، ا (H3N2) جانە ۆ ءتيپتى تۇماۋعا قارسى 83162 ادام ەگىلگەن.

    - ب م س ك دەڭگەيىندە مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ ءۇشىن 156 موبيلدى بريگادا، 34 سۇزگى-كابينەت، ونىڭ ىشىندە جۇكتى ايەلدەر مەن بالالارعا ارنالعان 12 كابينەت جۇمىس ىستەيدى. جەدەل مەديتسينالىق جاردەم كورسەتۋگە 76 بريگادا جۇمىلدىرىلعان، - دەپ اتاپ ءوتتى وبلىستىڭ باس سانيتاريالىق دارىگەرى.

    ينفەكتسيالىق ستاتسيونارلاردا جانە مامانداندىرىلعان اۋرۋحانالاردىڭ ينفەكتسيالىق بولىمشەلەرىندە 191 توسەك-ورىن دايىندالعان، قوسىمشا 133 رەزەرۆتىك توسەك بەكىتىلگەن: 107 ءسى - ەرەسەكتەرگە، 26 سى - بالالارعا ارنالعان.

    2025 -جىلدىڭ 25 - قاراشاسىنداعى جاعداي بويىنشا 100 پاتسيەنت، ونىڭ ىشىندە 28 بالا اۋرۋحاناعا جاتقىزىلعان. توسەك-ورىن جۇكتەمەسى 52 پايىزدى قۇرايدى. رەانيماتسيالىق ورىندار ازىرگە بوس.

    قوعام
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
