اقمولا وبلىسىندا 13 مىڭنان استام تۇرعىن تابيعي گازعا قول جەتكىزدى
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى اقمولا وبلىسىنىڭ اكىمدىگى جانە «QazaqGaz» ۇلتتىق كومپانياسىمەن بىرلەسىپ، اقمولا وبلىسىنىڭ تالاپكەر جانە التىنسارين اۋىلدارىندا جاڭا گازبەن قامتۋ نىساندارىن ىسكە قوستى.
اتالعان جوبالاردى ىسكە اسىرۋ 13,8 مىڭنان استام ادامدى تابيعي گازبەن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەردى. بۇل اۋىل تۇرعىندارىنىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا، ەكولوگيالىق جاعدايدى جاقسارتۋعا جانە ءوڭىردىڭ ينجەنەرلىك-كوممۋنالدىق ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا ماڭىزدى قادام بولماق.
جوبالار حالىقتىڭ تابيعي گازعا قولجەتىمدىلىگىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن كەڭەيتۋگە باعىتتالعان قازاقستاندى گازداندىرۋدىڭ باس سحەماسى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلدى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىن ورىنداۋ ماقساتىندا، ەلىمىز بويىنشا 2025 -جىلدىڭ باسىندا گازداندىرۋ دەڭگەيى %62,4 دى قۇرادى، ياعني 12,6 ميلليون ادام تابيعي گازبەن قامتاماسىز ەتىلگەن.
بيىل دا گازداندىرۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. بۇگىنگى تاڭدا 81 جوبانى اياقتاۋ جوسپارلانعان، سونىڭ ناتيجەسىندە 94 ەلدى مەكەننىڭ شامامەن 300 مىڭ تۇرعىنى تابيعي گازعا قول جەتكىزەدى. وسىلايشا، جىل قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستانداعى گازداندىرۋ دەڭگەيى %63,8 عا جەتەدى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى تابيعي گاز ءوندىرىسىنىڭ تومەندەگەنى تۋرالى اقپاراتتى جوققا شىعارعانىن جازعانبىز.