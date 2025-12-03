اقمولا تۇرمەسىندەگى ازاپتاۋ ءىسى: 12 قىزمەتكەر سوتتا جاۋاپ بەرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا سۋديا ساعدات سەيىتوۆا مەن القابيلەردىڭ قاتىسۋىمەن قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتىنىڭ (ق ا ج ك) 12 قىزمەتكەرىنە قاتىستى قىلمىستىق ءىس قارالىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، قىلمىستىق قۋدالاۋ ورگانىنىڭ مالىمەتىنشە، ق ا ج ك قىزمەتكەرلەرى اتباسار قالاسىنداعى № 1-مەكەمەدە جازاسىن وتەپ جاتقان سوتتالعاندارعا قاتىستى ق ك 146-بابى 3-بولىگىنىڭ 1-تارماعى «ازاپتاۋ» بابى بويىنشا ايىپتالىپ وتىر.
كەلەسى سوت وتىرىسى پروكۋروردىڭ ءبىر سوتتالۋشىعا قاتىستى «تىيىم سالىنعان تەرگەۋ ادىستەرىن قولدانۋ» جونىندەگى جۇرگىزىلگەن تەكسەرىس ناتيجەلەرىن جاريالاۋىنان باستالدى. سوتتالۋشىنىڭ ايتۋىنشا، ونى قورعاۋشىسىز كۋا رەتىندە سۇراۋ كەزىندە اقمولا وبلىسى پروكۋراتۋراسىنىڭ قىزمەتكەرى تەرگەۋگە «جول بەرمەگەنى» ءۇشىن «جابامىن» دەپ قورقىتقان. وسىعان بايلانىستى ول كەيىن ءوزىن كۇدىكتى رەتىندە سۇراۋ بارىسىندا دا قىسىم بولادى دەپ قاۋىپتەنگەن. الايدا ارنايى پروكۋرور ەر ادامنان الىنعان جاۋاپ بەينەتىركەۋمەن جانە زاڭ تالاپتارىنا تولىق سايكەس جۇرگىزىلگەنىن ايتتى. پروكۋراتۋرانىڭ مالىمدەۋىنشە، تەكسەرىس بارىسىندا قىسىم كورسەتۋ فاكتىسى راستالماعان.
سودان كەيىن سوتتالۋشىلاردان جاۋاپ الۋعا كوشتى. سولاردىڭ ءبىرى 2023 -جىلدىڭ تامىز ايىندا № 1-مەكەمەنىڭ جەدەل ۋاكىلى قىزمەتىن اتقارعان، بۇگىندە جۇمىستان بوساتىلعان. ايىپتى مويىندامادى. سوتتالۋشىنىڭ ايتۋىنشا، 2023 -جىلعى 21 نەن 22-تامىزعا قاراعان ءتۇنى مەكەمەگە كوپساندى سوتتالعاندار لەگى جەتكىزىلگەن. ول سول ۋاقىتتا پوستتا تۇرعان. ونىڭ سوزىنشە، اۆتوزاك ەسىگى اشىلعان ساتتەن باستاپ جاڭادان كەلگەندەرگە بارلىق ءتارتىپ تۇسىندىرىلگەن، كەيىن ولار رەنتگەنگە جەتكىزىلگەن. ودان سوڭ ءبارىن ساپپەن اسحاناعا الىپ بارىپ، جەكە- جەكە تەكسەرىپ، كارانتين بولىمىنە ورنالاستىرعان. سونىمەن قاتار ول كەزدە سوتتالعاندارعا زاڭسىز ارەكەت جاسالماعان. ەتاپ كەلمەي تۇرىپ، ناقتى كىمدەردىڭ جەتكىزىلەتىنى نەمەسە ولارعا كۇش كورسەتۋ قاجەتتىگى جونىندە ەشقانداي نۇسقاۋ بولماعان. سول ۋاقىتتا سوتتالعانداردىڭ تاراپىنان دا قانداي دا ءبىر شاعىم تۇسپەگەن.
22-تامىز كۇنى دە شاعىم بولماعان. سول كۇنى پروكۋرورمەن بىرگە مەكەمەنى ارالاۋ جۇرگىزىلگەن. ال 23-تامىزدا ءتىنتۋ بولىپ، سوتتالعانداردىڭ بولمەلەرى مەن كەرەۋەتتەرى تەكسەرىلگەن. سوتتالۋشى ءوز سوزىندە كارانتين عيماراتىنا كىرمەگەنىن، ءبىراق الدىڭعى كۇنى كەلگەن سوتتالعانداردىڭ شاعىمدانىپ جاتقانى تۋرالى ەستىگەنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، سوتتالعاندار تارتىپكە باعىنباي، اگرەسسيۆتى ارەكەت كورسەتكەن. وقيعا بولعان ساتتە دە ول كارانتين ءبولىمىنىڭ ىشىندە ەمەس، دالىزدە تۇرعان. ارنايى قۇرال قولدانۋ فاكتىسىن ءوز كوزىمەن كورمەگەنىن، تەك كەيىن ەستىگەنىن جەتكىزدى.
سوت بارىسىندا سوتتالۋشىعا ءبىرقاتار ناقتى سۇراقتار قويىلدى. اتاپ ايتقاندا، «كوريدوردا سوتتالعانداردى ايقايلاپ دوكلاد جاساۋعا ماجبۇرلەۋ، بىرەۋىنىڭ بەتىنەن ۇرۋ، قولدى ونىڭ كيىمىنە ءسۇرتۋ، سونداي-اق باسىنان سوققى بەرۋ فاكتىلەرى جونىندە نە ايتا الاسىز؟» دەگەن ساۋال قويىلدى. سونداي-اق وعان «مەكەمە قىزمەتكەرلەرىنىڭ سوتتالعاندارعا قول جۇمساعانىن كوردىڭىز بە؟» دەپ تە سۇرالدى.
- ونداي ارەكەتتەر جاساعان جوقپىن، كورگەن جوقپىن، - دەپ جاۋاپ بەردى ايىپتالۋشى.
ءىس ماتەريالدارى بويىنشا، وعان بىرنەشە ەپيزود تاعىلعان. ادۆوكاتتىڭ ايتۋىنشا، «شايحانا» بولمەسىندە ەكى سوتتالعاندى ۇرىپ-سوعۋ، كارانتين ءبولىمىنىڭ باستىعىنىڭ كابينەتىندە «ىنتىماقتاستىق تۋرالى» قولحات الۋعا ماجبۇرلەۋ، باس تارتقانى ءۇشىن باسىنان ۇرۋ، سانيتارلىق توراپتا ۋنيتاز ءىشىن جۋدىرۋ سەكىلدى ايىپتار بار. الايدا سوتتالۋشى بۇلاردىڭ ەشقايسىسىن مويىنداماي، كارانتينگە كىرمەگەنىن، سوتتالعاندارمەن جانجالى بولماعانىن، نەگە ءوزىن كورسەتكەندەرىن تۇسىنبەيتىنىن ايتتى.
كامەرالاردىڭ قاعازبەن جابىلعانىن دا بايقاماعان.
وقيعادان كەيىن اۋدان پروكۋرورى ارنايى قۇرالداردى قولدانۋ «زاڭدى بولدى» دەگەن قورىتىندى شىعارعان. الايدا بۇل شەشىمدى كەيىن وبلىستىق پروكۋراتۋرا جويعان.
- تازالىق جۇرگىزۋدەن باس تارتۋ - ارنايى قۇرال قولدانۋعا نەگىز بولا ما؟ - دەپ سۇرالدى.
سوتتالۋشى ءوز كەزەگىندە بۇل اكىمشىلىكتىڭ زاڭدى تالاپتارىنا باعىنباۋ، 60-باپ… ناقتى تارماعىن ەسىنە تۇسىرە الماي تۇرعانىن ايتتى.
سونىمەن قاتار ايعاقتاردى قاراۋ كەزىندە جەدەل-تەرگەۋ توبى قىزمەتكەرىندە بەينەجازبالار مەن جۇيەلىك ديسكتەردىڭ بولماعانى انىقتالعاندىقتان، ونى جاۋاپقا شاقىرماعان - بۇل بولەك تەرگەۋدى تالاپ ەتەدى.
سونداي-اق الەۋمەتتىك جەلىگە تاراعان ۆيدەونى انىقتاعان اقمولا وبلىسى پروكۋراتۋراسىنىڭ وكىلى دە جاۋاپ بەردى. دەگەنمەن وقيعا وتكەنىنە كوپ ۋاقىت بولعاندىقتان، ەگجەي-تەگجەيلى ءمان-جايدى ەسىنە تۇسىرە المادى. ۆيدەونىڭ 3-قىركۇيەك، جەكسەنبى كۇنى تىركەلگەنى دە سۇراق تۋدىردى.
بۇعان دەيىن، اقمولا قىلمىستىق- اتقارۋ جۇيەسىنىڭ 12 قىزمەتكەرىنىڭ سوتى بويىنشا كۋاگەرلەردەن جاۋاپ الىنىپ جاتقانىن جازعانبىز.
اۆتور
تاستان تويانوۆ