اقجارقىن تۇرلىباي ءىسى: باس پروكۋراتۋرا نيگەريا ازاماتىنىڭ ەكستراديتسياسىنا قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەردى
استانا. KAZINFORM - ق ر باس پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى عالىمجان قويگەلديەۆ اقجارقىن تۇرلىباي ءىسى بويىنشا قازىرگى جاعداي مەن تەرگەۋ بارىسى جونىندە ايتتى.
سەناتتا وتكەن بريفينگ بارىسىندا جۋرناليستەر قازاقستاننىڭ ينتەرپول ارقىلى نيگەريا ازاماتى اديندو نونسو فورتۋنەنى ەلگە ەكستراديتسيالاۋ تۋرالى ءوتىنىش جولداعانىن ەسكە سالدى. ول اقجارقىن تۇرلىباي ءىسى بويىنشا كۇدىكتى دەپ تانىلعان.
- بۇل ءىس جانە بۇعان دەيىنگى بارلىق ءىس، سونىڭ ىشىندە اقجارقىننىڭ ءىسى دە ءبىزدىڭ تۇراقتى باقىلاۋىمىزدا بولادى. اتالعان ماسەلەنى نازاردان شىعارماي، كۇدىكتىنى ەلگە قايتارۋ ءۇشىن بار مۇمكىندىكتى پايدالانامىز. مۇنداي جاعدايلاردا بەلگىلى ءبىر ءتارتىپ بار. الدىمەن ينتەرپول ىزدەۋدەگى ادامنىڭ ورنالاسقان جەرىن انىقتايدى، سودان كەيىن ەكستراديتسيا تەتىگى ىسكە قوسىلادى. قازىر ءبىز ونىڭ قاي جەردە جۇرگەنىن انىقتاۋ ناتيجەسىن كۇتىپ وتىرمىز. ورنالاسقان جەرى بەلگىلى بولعان ساتتەن باستاپ، بىردەن ەكستراديتسيالاۋ ماسەلەسىنە كىرىسەمىز، - دەدى عالىمجان قويگەلديەۆ.
ەسكە سالساق، اقجارقىن تۇرلىباي 2014 -جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا قىتايدىڭ گۋاڭجوۋ قالاسىنداعى اۋەجايدا ۇستالعان بولاتىن. تەرگەۋ ماتەريالدارىنا سايكەس، ونىڭ سومكەسىنەن 4,5 كيلوگرام امفەتامين تابىلعان. ول مالايزياعا ءسان كيىمدەرىن جەتكىزۋشى كۋرەر رەتىندە جۇمىس ىستەۋگە بارا جاتقانىن ايتقان.
بۇعان دەيىن قىتاي سوتى ءومىر بويى باس بوستاندىعىنان ايىرۋ تۋرالى ۇكىمدى وزگەرىسسىز قالدىرعان ەدى.