اقشا تاسىمالداعان ۇشاق اپاتقا ۇشىراپ، 15 ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - بوليۆيانىڭ اۋە كۇشتەرىنە تيەسىلى ۇشاق لا-پاسقا جاقىن ورنالاسقان ەل-التو اۋەجايىنا قونۋ كەزىندە اپاتقا ۇشىرادى. بۇل تۋرالى BBC جازدى.
جەرگىلىكتى اۆياتسيا باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، ۇشاق ۇشۋ-قونۋ جولاعىنان شىعىپ، تاسجولدىڭ جيەگىنە شىعىپ كەتكەن، ارتىنشا ورتكە ورانعان. اپات كەزىندە جولدا كەلە جاتقان كولىكتەردىڭ دە زاقىمدانعانى حابارلاندى. قۇتقارۋشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، اپاتتان كەمىندە 15 ادام قازا تاپقان، ونىڭ ىشىندە ۇشاقتىڭ ەكيپاج مۇشەلەرى مەن كولىكتەردە بولعان ادامدار دا بار.
جەرگىلىكتى Unitel تەلەارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، ۇشاق بوليۆيانىڭ ورتالىق بانكىنە تاپسىرىس بويىنشا جاڭا بانكنوتتاردى لا- پاسقا جەتكىزگەن. ۇشاق اپاتقا ۇشىراعاننان كەيىن اقشالار اينالاعا شاشىلىپ قالعان. وقيعا ورنىندا كوپشىلىك جينالىپ، بانكنوتتاردى جيناۋعا تىرىسقان، پوليتسيا حالىقتى تاراتۋ ءۇشىن كوز جاساۋراتاتىن گاز قولدانۋعا ءماجبۇر بولعان.
كەيىنىرەك بوليۆيانىڭ ورتالىق بانكىنىڭ باسشىسى داۆيد ەسپينوسا بۇل ۇشاقپەن تاسىمالدانعان بانكنوتتاردىڭ جارامسىز ەكەنىن جانە ولار تولەم رەتىندە قابىلدانبايتىنىن مالىمدەدى.
وتكەن جىلدىڭ سوڭىندا ا ق ش- تىڭ فلوريدا شتاتىندا يامايكاعا ارنالعان گۋمانيتارلىق كومەك تاسىمالداعان ۇشاق تۇرعىن ءۇيدىڭ ارتقى اۋلاسىنا قۇلاپ كەتكەن بولاتىن.
جاقىندا يراندا اسكەري تىكۇشاق اپاتىنان ءتورت ادام قازا تاپتى.