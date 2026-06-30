اقشا جيناۋعا كەدەرگى بولاتىن 7 ادەت
استانا. KAZINFORM - كوپ ادام تابىسى از بولعاندىقتان اقشا جيناي المايمىن دەپ ويلايدى. الايدا قارجى ماماندارىنىڭ ايتۋىنشا، ماسەلە ءاردايىم تابىستىڭ كولەمىندە ەمەس. كۇندەلىكتى قالىپتاسقان كەيبىر ادەتتەر كەز كەلگەن بيۋدجەتتىڭ تەز تاۋسىلۋىنا سەبەپ بولادى.
1. ءاربىر جەڭىلدىككە قىزىعۋ. «جەڭىلدىك»، «اكسيا»، «سوڭعى كۇن» دەگەن جازۋلار كوپشىلىكتى جوسپارسىز ساۋدا جاساۋعا يتەرمەلەيدى. شىن مانىندە، قاجەت ەمەس زاتتى ارزانىراق العاننىڭ ءوزى - ارتىق شىعىن.
2. شىعىندى ەسەپتەمەۋ. كۇن سايىنعى كوفە، تاكسي نەمەسە ۇساق-تۇيەك ساتىپ الۋلار بايقالماي كەتەدى. ءبىراق اي سوڭىندا ولاردىڭ جالپى سوماسى قوماقتى قارجىعا اينالۋى مۇمكىن. سوندىقتان اي سايىنعى شىعىندى جازىپ وتىرۋ پايدالى.
3. جيناقتى كەيىنگە قالدىرۋ. كوپشىلىك «اي سوڭىندا ارتىلعان اقشانى جينايمىن» دەپ ويلايدى. ءىس جۇزىندە اي سوڭىندا ارتىق قاراجات سيرەك قالادى. سوندىقتان اقشا تۇسكەن بويدا بەلگىلى ءبىر بولىگىن بولەك جيناپ قويعان دۇرىس.
4. نەسيەمەن ءومىر ءسۇرۋ. قاجەتسىز تاۋارلاردى ءبولىپ تولەۋگە نەمەسە نەسيەگە الۋ اي سايىنعى مىندەتتى تولەمدەردى كوبەيتەدى. سونىڭ سالدارىنان جيناق جاساۋ قيىنداي تۇسەدى.
5. قارجىلىق ماقساتتىڭ بولماۋى. بەلگىلى ءبىر ماقسات بولماسا، اقشا جيناۋ دا قيىن. ءۇي الۋ، كولىك ساتىپ الۋ، دەمالىسقا شىعۋ نەمەسە توتەنشە جاعداي قورى سياقتى ناقتى ماقسات ادامنىڭ قارجىسىن دۇرىس باسقارۋىنا كومەكتەسەدى.
6. باسقالارمەن سالىستىرۋ. الەۋمەتتىك جەلىدەگى ءساندى ومىرگە ەلىكتەپ، قاجەتسىز شىعىن جاساۋ ءجيى كەزدەسەدى. الايدا ءار ادامنىڭ تابىسى مەن مۇمكىندىگى ءارتۇرلى ەكەنىن ۇمىتپاعان ءجون.
7. توتەنشە جاعداي قورىن قۇرماۋ. كۇتپەگەن ەم-دوم، كولىك جوندەۋ نەمەسە باسقا دا شىعىندار كەز كەلگەن ۋاقىتتا بولۋى مۇمكىن. ەگەر الدىن الا جيناق بولماسا، ادام قارىز الۋعا ءماجبۇر بولادى.
اقشا جيناۋ ۇلكەن تابىستان ەمەس، دۇرىس ادەتتەن باستالادى. قاجەتسىز شىعىندى ازايتىپ، قارجىنى جوسپارلاپ، تۇراقتى تۇردە از بولسا دا قاراجات جيناۋ - قارجىلىق تۇراقتىلىققا اپاراتىن ەڭ ءتيىمدى جولداردىڭ ءبىرى.