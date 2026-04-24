اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتانى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 462,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 468,91 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 540,00 تەڭگە، ساتۋ - 549,97 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,85 تەڭگە، ساتۋ - 6,15 تەڭگە؛
- يۋان 67,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,74 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 463,68 تەڭگە، ساتۋ - 466,34 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 542,50 تەڭگە، ساتۋ - 547,93 تەڭگە؛
- رۋبل 6,03 - 6,15 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,42 - 71,35 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 23-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,95 تەڭگەگە ءوسىپ، 462,87 تەڭگە بولدى.