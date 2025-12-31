اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتانىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 506,95 تەڭگە، ساتۋ - 511,95 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 589,78 تەڭگە، ساتۋ - 597,68 تەڭگە؛
- رۋبل 6,24 - 6,43 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,24 - 74,99 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 503 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 509,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,01 تەڭگە، ساتۋ - 600,01 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,32 تەڭگە، ساتۋ - 6,52 تەڭگە؛
- يۋان 72,48 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,04 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 30-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار 1,58 تەڭگەگە ارزانداپ، 502,57 تەڭگە بولدى.