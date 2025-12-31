ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:40, 31 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتانىڭ بۇگىنگى باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    юань и доллар
    Фото: Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 506,95 تەڭگە، ساتۋ - 511,95 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 589,78 تەڭگە، ساتۋ - 597,68 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,24 - 6,43 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 72,24 - 74,99 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 503 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 509,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,01 تەڭگە، ساتۋ - 600,01 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,32 تەڭگە، ساتۋ - 6,52 تەڭگە؛
    - يۋان 72,48 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,04 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 30-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار 1,58 تەڭگەگە ارزانداپ، 502,57 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا ۋاليۋتا باعامى
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار