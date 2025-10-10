ق ز
    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتالار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.

    доллар ва тенге
    فوتو: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 542,17 تەڭگە، ساتۋ - 544,10 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 628,78 تەڭگە، ساتۋ - 633,28 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,54 - 6,66 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 75,59 - 78,25 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 539,69 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 545,66 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 626,74 تەڭگە، ساتۋ - 634,74 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,55 تەڭگە، ساتۋ - 6,71 تەڭگە.

    - يۋان 75,76 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,66 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 9-قازان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,46 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 541,54 تەڭگە بولدى.

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

    Бейсен Сұлтан
