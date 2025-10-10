اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتالار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 542,17 تەڭگە، ساتۋ - 544,10 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 628,78 تەڭگە، ساتۋ - 633,28 تەڭگە؛
- رۋبل 6,54 - 6,66 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 75,59 - 78,25 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 539,69 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 545,66 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 626,74 تەڭگە، ساتۋ - 634,74 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,55 تەڭگە، ساتۋ - 6,71 تەڭگە.
- يۋان 75,76 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,66 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 9-قازان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,46 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 541,54 تەڭگە بولدى.
اۆتور
دوسبول اتاجان