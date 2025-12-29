ق ز
    07:47, 29 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتالار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 508,84 تەڭگە، ساتۋ - 512,70 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 593,93 تەڭگە، ساتۋ - 600,63 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,39 - 6,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 72,21 - 74,99 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 506,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 513,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,00 تەڭگە، ساتۋ - 602,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛

    - يۋان 72,69 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,02 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 7,44 تەڭگەگە ارزانداپ، 504,60 تەڭگە بولدى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
