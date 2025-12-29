اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتالار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 508,84 تەڭگە، ساتۋ - 512,70 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 593,93 تەڭگە، ساتۋ - 600,63 تەڭگە؛
- رۋبل 6,39 - 6,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,21 - 74,99 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 506,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 513,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,00 تەڭگە، ساتۋ - 602,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛
- يۋان 72,69 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,02 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 7,44 تەڭگەگە ارزانداپ، 504,60 تەڭگە بولدى.