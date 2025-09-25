اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتالار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 541,88 تەڭگە، ساتۋ - 543,88 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 636,82 تەڭگە، ساتۋ - 641,29 تەڭگە؛
- رۋبل 6,39 - 6,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 75,95-78,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 539,56 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 544,57 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 635,49 تەڭگە، ساتۋ - 643,51 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,52 تەڭگە.
- يۋان 76,89 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 80,96 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 24-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,11 تەڭگەگە ارزانداپ، 542,80 تەڭگە بولدى.