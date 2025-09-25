ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:25, 25 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتالار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.

    доллар, тенге
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 541,88 تەڭگە، ساتۋ - 543,88 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 636,82 تەڭگە، ساتۋ - 641,29 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,39 - 6,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 75,95-78,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 539,56 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 544,57 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 635,49 تەڭگە، ساتۋ - 643,51 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,37 تەڭگە، ساتۋ - 6,52 تەڭگە.

    - يۋان 76,89 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 80,96 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 24-قىركۇيەك كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,11 تەڭگەگە ارزانداپ، 542,80 تەڭگە بولدى.

    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
